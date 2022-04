Jacek Bartosiak, lider think tanku „Strategy&Future”, był gościem Piotra Zychowicza w jego programie na kanale YouTube. Podczas rozmowy analityk odniósł się do głośnych słów Andrzeja Dudy.

W programie „Historia Realna” Piotra Zychowicza, Jacek Bartosiak komentował wydarzenia w Ukrainie oraz przedstawiał perspektywę dla Polski. Przy okazji nawiązał do słów Andrzeja Dudy, który w dość nietypowych słowach zwrócił się do Władimira Putina. Prezydent odpowiedział w ten sposób na pytania dziennikarzy o groźby wobec Polski ze strony Rosji.

– Powiem tak. Może to nie będzie zbyt polityczne, ale w Polsce jest takie, brzydkie zresztą, „Nie strasz, nie strasz”. (…) Jeśli ktoś będzie chciał nas zaatakować, musi się liczyć z tym, że my twardo staniemy do obrony naszej ojczyzny. A zapewniam, że Polska jest wystarczająco rozległa, żebyśmy mieli gdzie napastników pochować – powiedział Andrzej Duda po szczycie NATO w Brukseli.

Bartosiak uważa, że słowa polskiego prezydenta były buńczuczne. – Należy unikać wojny ale już w niej jesteśmy. Prezydent Duda wypowiada się buńczucznie, żeby Rosjanie spróbowali. Cwaniakuje bo wydaje mu się, że stoją za nim Amerykanie – stwierdził lider think tanku „Strategy&Future”. – Żeby się nie zdziwił. Trzeba mieć własne wojsko, żeby inni wiedzieli, że nie są to puste słowa – dodał Jacek Bartosiak.