Jacek Borkowski trafił do szpitala. Aktor zamieścił w sieci zdjęcie z maską tlenową. „No i nie zdążyłem się zaszczepić…” – napisał na Facebooku. Fani życzą artyście szybkiego powrotu do zdrowia.

Jacek Borkowski poważnie chory. W niedzielny wieczór na jego profilu na Facebooku ukazało się zdjęcie ze szpitala. Aktor ma na twarzy maskę tlenową. Krótki podpis sugeruje, że artysta zmaga się z COVID-19. „No i nie zdążyłem się zaszczepić..” – stwierdził.

Jacek Borkowski jest chory. Fani życzą mu szybkiego powrotu do zdrowia

Pod zdjęciem zaroiło się od komentarzy. Internauci życzą artyście powrotu do zdrowia. „Trzymam mocno kciuki i serdecznie pozdrawiam” – czytamy w jednym z komentarzy. „Dużo zdrówka p. Jacku będzie dobrze musi być dobrze” – dodaje kolejna internautka.

Niektórzy dzielą się również swoimi doświadczeniami z przebytej choroby. „Ja po 14 dniach pobytu w szpitalu wróciłem już do domu… Osłabiony, roztrzęsiony i bardzo zmęczony. Ponoć ma to potrwać od 1 do 4 miesięcy! Pozdrawiam” – napisał jeden z internautów.

Przypomnijmy, że w ciągu ostatniej doby wykryto 12 013 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Najwięcej przypadków odnotowano w województwie śląskim (1831) oraz woj. mazowieckim (1809).

Dane przekazane przez resort zdrowia wskazują, że liczba hospitalizowanych z powodu COVID-19 wynosi 33 990, aż 3 383 osoby są podłączone do respiratora.