Jacek Kurski ma żal do komercyjnych mediów. W opinii prezesa TVP czołowe portale powieliły jego zniekształconą wypowiedź dotyczącą śmierci Pawła Adamowicza. „Tak wyglądałyby media bez równowagi ze strony TVP” – napisał. Jak brzmiała oryginalna wypowiedź?

Przypomnijmy, że Kurski zeznawał w sądzie w sprawie o zniesławienie, którą TVP wytoczyła Wojciechowi Sadurskiemu. Tego samego dnia adwokat Michał Wawrykiewicz opublikował zdjęcie z sali rozpraw wraz ze słowami prezesa TVP. „Szkoda, że zabójca Pawła Adamowicza nie oglądał tvp info, bo być może Paweł Adamowicz nadal by żył” – miał powiedzieć.

Po wpisie prawnika w mediach zawrzało. O sprawie informowały czołowe media, a swoje komentarze zamieściły m.in. Magdalena Adamowicz i Aleksandra Dulkiewicz. Tymczasem Jacek Kurski sugeruje, że jego wypowiedź została zmanipulowana.

„Zeznania były ogólnodostępne, ale żadne medium cytujące hejt nie sprawdziło jak było. Tak wyglądałyby media bez równowagi ze strony TVP. Za chwilę komunikat TVP i nagranie tego wątku z sali sądowej” – napisał prezes TVP, nawiązując do wpisu adwokata.

W tym kontekście opublikował wspomniany fragment zeznań. Kurski zasugerował przed sądem, że być może nie doszłoby do zbrodni na Pawle Adamowiczu, gdyby sprawca oglądał programy TVP Info i „Wiadomości”. Prezes TVP przypomniał, że oskarżony twierdził, iż poprzez mord dokonał odwetu na Platformie Obywatelskiej.

Tymczasem w chwili zbrodni Adamowicz nie był już związany z PO od wielu miesięcy i informacja ta – jak przekonuje prezes TVP – była wielokrotnie podawana w programach informacyjnych mediów publicznych.

To mówiłem w sądzie:

1/2 „Otóż gdyby, oskarżony oglądał telewizję publiczną, w szczególności INFO to nie wykluczam, że do tej tragedii by nie doszło, bo by wiedział doskonale z przekazów telewizji TVP INFO oraz „Wiadomości”, że Paweł Adamowicz został usunięty, czy zawieszony w PO