„Szkoda, że zabójca Pawła Adamowicza nie oglądał tvp info, bo być może Paweł Adamowicz nadal by żył” – takie słowa miały paść z ust Jacka Kurskiego podczas przesłuchania w sądzie. Wypowiedź prezesa TVP wyprowadziła z równowagi wielu internautów. Zareagowały m.in. Magdalena Adamowicz i Aleksandra Dulkiewicz.

Jacek Kurski zeznawał w sądzie w sprawie, którą Telewizja Polska wytoczyła Wojciechowi Sadurskiemu o zniesławienie. Prezes TVP bronił stanowiska oskarżyciela, przekonując, że określenie „goebbelsowskie media” uwłacza mediom publicznym.

Adwokat Michał Wawrykiewicz opublikował w mediach społecznościowych fragment wypowiedzi Kurskiego dotyczący zamordowanego prezydenta Gdańska. – Szkoda, że zabójca Pawła Adamowicza nie oglądał tvp info, bo być może Paweł Adamowicz nadal by żył – miał powiedzieć prezes TVP.

„Szkoda, że zabójca Pawła Adamowicza nie oglądał tvp info, bo być może Paweł Adamowicz nadal by żył” – mówi Jacek Kurski podczas przesłuchania w sądzie na sprawie karnej z prywatnego aktu oskarżenia tvp przeciwko prof. ⁦@WojSadurski⁩ pic.twitter.com/NJxWhMcvHW — Michał Wawrykiewicz (@MicWawrykiewicz) February 24, 2021

Po publikacji wypowiedzi pod wpisem prawnika zaroiło się od komentarzy. Bartłomiej Sienkiewicz z Platformy Obywatelskiej przypomniał o pomyśle likwidacji stacji. „Moja partia postuluje zaoranie TVP do dna i posypanie solą a potem budowę jej od nowa. Po Kurskim ta instytucja jest zgniła do kości” – ogłosił.

Oświadczenie Kurskiego wyprowadziło z równowagi prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz. „Odrażający typ z Ciebie Prezesie Kurski Brak sumienia i jakikolwiek ludzkich, nie wspominając o chrześcijańskich odruchach” – napisała.

Kurski mówił o prezydencie Gdańska. Adamowicz odpowiada: Co czuję? Nic. Tak jak nic nie czuję do mordercy Pawła

Zdecydowanie spokojniej zareagowała wdowa po zamordowanym prezydencie Gdańska. „Kurski znów dał głos. Co czuję? Nic. Tak jak nic nie czuję do mordercy Pawła. Co z tym zrobię? Wszystko co w mojej mocy – żeby szczucie przestało być misją mediów publicznych” – zapowiedziała.