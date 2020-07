Jacek Poniedziałek jest zniesmaczony zachowaniem prezydenta Andrzeja Dudy, który padł ofiarą żartu rosyjskich komików. „Cały świat musi mieć bekę nie z niego tylko, ale z nas wszystkich, Polaków, których ten pajac został właśnie wybrany prezydentem!” – napisał aktor.

W środę w mediach pojawiła się rozmowa, którą Władimir Kuzniecow i Aleksiej Stoljarow przeprowadzili w ramach żartu z prezydentem Andrzejem Dudą. Rosyjscy komicy znani jako Vovan i Lexus podszyli się pod sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa.

Rozmowa telefoniczna trwała ok. 11 minut. W tym czasie prezydent wypowiadał się m.in. na temat polityki zagranicznej, koronawirusa i LGBT. Część komentatorów zwraca uwagę, że ostatecznie z ust głowy państwa nie padła żadna kompromitująca informacja. Słuchając nagrania można odnieść wrażenie, że Duda unika zabierania głosu w drażliwych kwestiach.

Jacek Poniedziałek: Ze wstydu chciałoby się schować w ciemnej norze

Zdecydowanie inaczej zdarzenie postrzega Jacek Poniedziałek. Aktor, który w przeszłości wielokrotnie krytykował obóz rządzący, i tym razem załamuje ręce. Jego zdaniem zachowanie Andrzeja Dudy przyniosło wstyd Polakom.

„Mówią, że to nie wina pana prezydenta, tylko jego otoczenia i służb. Ale co innego jest najbardziej zawstydzające. To, co ten napompowany bufon pie…li przez telefon i jego żenująca angielszczyzna rodem z mołdawskiej prowincji sprwiają, że ze wstydu chciałoby się schować w ciemnej norze” – napisał (pisownia oryginalna red.).

„Cały świat musi mieć bekę nie z niego tylko, ale z nas wszystkich, Polaków, których ten pajac został właśnie wybrany prezydentem! Żałosny nadęty klaun!” – dodał.

