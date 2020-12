Wy nie macie ludzkich uczuć, nie wiecie, co to empatia i współczucie – mówiła do rządzących Klaudia Jachira. Posłanka Koalicji Obywatelskiej skrytykowała groźbę zawetowania unijnego budżetu. – Przez was wstydzę się za to, że jestem Polką – powiedziała.

W czwartek rozpoczęło się posiedzenie Rady Europejskiej, na którym podjęty zostanie temat budżetu na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy. Najprawdopodobniej na spotkaniu rozstrzygnie się kwestia praworządności i zawarcia ewentualnego kompromisu z Polską i Węgrami.

Wątek postępowania Polski w negocjacjach unijnego budżetu często poruszali posłowie opozycji podczas wczorajszego posiedzenia Sejmu. Pretensje do obozu rządzącego ma m.in. Klaudia Jachira.

– Debatujemy o swobodnym przemieszczaniu się w Unii, jednak już za niedługo może nas to nie dotyczyć. Pani marszałek Witek dziwi się, jak Holendrzy mogą nas upominać, a ja chciałabym wyrazić wdzięczność holenderskiemu parlamentowi za to, że zajął się kwestią łamania praworządności w Polsce – powiedziała posłanka.

Jachira: Polska teraz blokuje pomoc dla chorych i cierpiących sióstr i braci w całej UE

W tym kontekście parlamentarzystka KO przypomniała o uchwale holenderskiej Izby Reprezentantów. Dokument wzywa rząd tego kraju do wniesienia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Polsce. Sprawa miałaby dotyczyć praworządności w Polsce.

– Marszałek Witek, tu nie ma się co dziwić. Tu trzeba przepraszać za to, że w obliczu takiego nieszczęścia Polska teraz blokuje pomoc dla chorych i cierpiących sióstr i braci w całej UE. Co to za szatański pomysł, żeby w ten sposób karać bezbronne narody? – oświadczyła Jachira.

Posłanka KO oskarżyła rządzących o „brak ludzkich uczuć”. – Dla was życie ludzkie nic nie znaczy. Wstydzę się dzisiaj za ten Sejm, wstydzę się za ten rząd i dzisiaj, przez was, wstydzę się za to, że jestem Polką. Tak dla UE, nie dla weta – ogłosiła.