Klaudia Jachira przerwała milczenie po incydencie w Sejmie. Podczas zaprzysiężenia Adama Glapińskiego na prezesa NBP posłanka rozrzuciła sztuczne banknoty. Natychmiast pojawiły się zarzuty wobec niej, sugerowano, że powinna bałagan sama posprzątać.

„PiS w stosunku do mojego protestu zachował się tak jak PZPR wobec opozycyjnych działaczy, zarzucając im śmiecenie, gdy ci rozrzucali ulotki” – tak Klaudia Jachira odniosła się do komentarzy po jej zachowaniu w Sejmie. Podczas zaprzysiężenia Adama Glapińskiego na prezesa NBP posłanka rozrzuciła na sali sejmowej sztuczne banknoty. Później w sieci pojawiło się wiele komentarzy sugerujących, że bałagan powinna sama posprzątać.

Jachira stwierdziła, że w sprzątaniu nie widzi niczego złego. „W Sejmie PiS ogłosił przerwę, zwołał fotografów sejmowych i kazał im obfotografować panie sprzątające. Nie wiem czy zabrakło odkurzaczy, czy może chodziło o to, żeby pokazać, że sprzątanie jest czymś uwłaczającym? Tymczasem to praca jak każda inna, wiem, że moja Babcia po wyjeździe do Francji sprzątała ponad 20 lat i nie uważała, by była w czymś gorsza. Wręcz przeciwnie, pozwalało jej to godnie żyć. Dzięki tej pracy mogła pomagać mojej Mamie, zabierać nas na wakacje, a nawet zaoszczędzić sobie na starość” – napisała.

Jachira uderza w PiS. „Nie przestrzegają podstawowych zasad”

„Jeżeli ktokolwiek w tym Sejmie nie szanuje zatrudnionych tam pracowników, posłanek i posłów, dziennikarzy, gości, ekspertów i personelu wspomagającego to jest to właśnie Partia rządząca. To oni nie przestrzegają podstawowych zasad i pozwalają, by ludzie pracowali po nocach, często po kilkanaście godzin na dobę. To przez ich biegunkę legislacyjną, psucie prawa, ciągłe nowelizacje poronionych ustaw, których z nikim nie konsultują i które są często sprzeczne z Konstytucją i prawem unijnym dokładają wszystkim ogrom niepotrzebnej pracy” – dodała Jachira.

Cały wpis można zobaczyć poniżej.

WIELKIE SPRZĄTANIE PiS w stosunku do mojego protestu zachował się tak jak PZPR wobec opozycyjnych działaczy, zarzucając… Opublikowany przez Klaudię Jachirę Sobota, 25 czerwca 2022

Źr.: Facebook/Klaudia Jachira