W środę posłowie zajmowali się m.in. projektem tzw. ustawy covidowej. Sejm nie przychylił się do wątpliwości polityków opozycji, którzy nazwali proponowane zmiany programem „Bezkarność Plus”.

Sejmowa większość zdecydowała, że projekt trafi ponownie do komisji. Jedna ze zgłoszonych poprawek dotyczy kontrowersyjnego przepisu wyłączającego przestępność. Autorzy zaproponowali doprecyzowanie przepisów, aby wykluczyć wyłączenie odpowiedzialności urzędników, jeśli sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści.

Jachira: Ta ustawa powinna objąć cały okres waszych rządów, co więcej ustawa nie powinna się ograniczać do samych urzędników

Głosowanie w tej sprawie poprzedziła gorąca dyskusja. Wśród posłów opozycji, którzy zabrali głos znalazła się Klaudia Jachira. Posłanka postanowiła zakpić z projektu, proponując rozszerzenie „bezkarności” na rodziny i znajomych polityków obozu rządzącego.

„Szeregowy pośle Kaczyński, Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Nie mam wątpliwości, że zapewnienie bezkarności urzędniczej to istotna kwestia dla całej dobrej zmiany. Ja to zdecydowanie rozumiem” – powiedziała.

„Jednak bezkarność urzędników nie powinna dotyczyć kradzieży tylko podczas pandemii, bo ta się kiedyś w końcu skończy. Ta ustawa powinna objąć cały okres waszych rządów, co więcej ustawa nie powinna się ograniczać do samych urzędników” – dodała Jachira.

Posłanka opozycji tłumaczyła, że przepisy powinny być rozszerzone o bliskich osób z PiS. „Nie zapominajcie o rodzinie, braciach, swoich siostrach, żonach. Oni też chcą kraść i pozostać bezkarnymi. A co z waszymi asystentami, trenerami, instruktorami i całą ośmiornicą, która tak sprawnie – do spółki z wami – rozkrada narodowy majątek ostatnich pięciu lat. (…) Zdecydowanie ta ustawa jest do poprawy” – oświadczyła posłanka KO.

