Jan Maria Jackowski na antenie radia TOK FM powiedział, że jesienią „dojdzie do poważnego przetasowania na scenie politycznej”. Podkreślił, że taki wniosek wysnuł z rozmów z innymi politykami. Okazało się, że mają takie same odczucia, jak on.

Prowadząca rozmowę Dominika Wielowieyska zapytała, czy Jackowski zamierza zmienić barwy partyjne. W ostatnim czasie senator PiS wielokrotnie krytykował kolegów z własnej partii, których działania nie przypadły mu do gustu. Oczywiście nie było to dobrze odbierane w partii. „Nie mam żadnych planów, żeby zmieniać miejsce, w którym jestem” – zapewnił senator.

Jednak w dalszej części odpowiedzi zaskoczył. „Niewątpliwie uważam, że w najbliższym czasie, jesienią, nastąpi przetasowanie na scenie politycznej.” – stwierdził Jackowski. „Czujemy to wszyscy, a widzę to po rozmowach z politykami różnych opcji, że zbliżamy się do takiego przesilenia” – dodał.

Jackowski ma na myśli głównie opozycję

Portal wPolityce.pl postanowił dopytać senatora, co konkretnie miał na myśli. Po pierwsze wskazał na opozycję. „Dwa dość istotne segmenty opozycyjnej sceny politycznej, czyli liberalny oraz lewicowy, są w monecie dużych przetasowań. Widać wyraźnie, że po stronie opozycyjnej brak jest jednolitej koncepcji, w jaki sposób ma działać opozycja w obecnej sytuacji” – mówił Jackowski.

„Jest bardzo widowiskowy spór o palmę pierwszeństwa między PO a ruchem Szymona Hołowni. Z drugiej strony również po stronie Lewicy mamy bardzo wyraźne napięcie i różnicę zdań oraz szczególną aktywizację ruchów skrajnie feministycznych, lewicowych, które kontestują tę lewicę, która obecnie jest w parlamencie” – dodał senator. Przyznał, że również w Zjednoczonej Prawicy powstały napięcia, ale te są słabsze i nie doprowadzą do przyspieszonych wyborów.

„Obecna sytuacja z pandemią mrozi jakieś poważne ruchy tektoniczne na scenie politycznej, ale po ustaniu czy zelżeniu pandemii, jesienią może nastąpić w tym zakresie jakieś ożywienie.” – stwierdził Jackowski.

Źr. TOK FM; dorzeczy.pl; wPolityce.pl