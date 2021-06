Krzysztof Jackowski jest w ostatnim czasie bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Jasnowidz dzieli się z internautami swoimi wizjami i ich interpretacjami. Ostatnio zasugerował, że czeka nas bardzo ważne wydarzenie. „Jeszcze latem się wydarzy coś takiego, że będzie natychmiastowo zwoływany szczyt Rady Europy” – przekonuje.

Wizja dotycząca lata 2021, którą przedstawił ostatnio Krzysztof Jackowski, brzmi niepokojąco. Jasnowidz przekonuje internautów, że w wakacje czeka nas jakieś tajemnicze „duże zdarzenie”.

-Jeszcze latem się wydarzy coś takiego, że będzie natychmiastowo zwoływany szczyt Rady Europy. Polityczna Rada Europy będzie musiała decydować o jakichś rzeczach. Czyli coś dużego się wydarzy – podkreślił.

– W Unii Europejskiej zadrży. Albo na świecie zadrży i UE będzie musiała się natychmiast określić – relacjonuje.

Jackowski przewiduje, że pandemia spowoduje segregację ludzi? „Dojdzie do jakiegoś podziału jesienią”

Na tym jednak nie koniec. Jackowski przewiduje „podział”, który ma nastąpić jesienią. Jasnowidz nie wie jednak, jak dokładnie zinterpretować swoją wizję. Zasugerował, że może mieć to związek z pandemią.

– Jesień i podział. Wrzesień, podział. Dojdzie do jakiegoś podziału jesienią. Może być tak, ze jesienią część dzieci pójdzie do szkoły, a część nie, bo będzie to podział. Może ten podział będzie w innym sensie, ale podział mi się kojarzy. I do tego podziału będziemy musieli się przyzwyczaić. Różnych – dodał.