Profesjonalny sprzęt w lokalu gastronomicznym umożliwia przygotowanie jego pracownikom smacznych i estetycznych potraw. Bardzo ważnym elementem wyposażenia wielu barów czy restauracji jest piec konwekcyjno-parowy. Jak działa to urządzenie, dlaczego warto je mieć w swoim lokalu gastronomicznym i jak je prawidłowo wybrać? Poznasz odpowiedzi na te oraz mnóstwo innych pytań, czytając nasz praktyczny poradnik. Udanej lektury!

Jak działa piec konwekcyjno-parowy?

Piec konwekcyjno-parowy powstał jako udoskonalona wersja pieca konwekcyjnego. Co ważne to nowsze urządzenie cechuje się o wiele większą liczbą funkcji niż jego poprzednik. Piec konwekcyjno parowy symbolizuje bardzo udaną ewolucję tego sprzętu typowo gastronomicznego. Najważniejszą cechą tego urządzenia jest jego specyficzny sposób działania. Umieszczono w nim bardzo nowoczesny, skomplikowany system, który pozwala na wielokrotne przetłaczanie gorącego powietrza przez komory.

Przez cały ten czas powietrze oczyszczają z drobinek tłuszczu specjalne, trwałe filtry. Najważniejszą zaletą procesu przygotowania posiłku jest to, że w trakcie nie dochodzi do mieszania się różnych zapachów, które pochodzą od przygotowywanych równocześnie dań. Natomiast pozioma cyrkulacja powietrza zapewnia równomierne podgrzewanie danej potrawy. Bardzo istotna jest również para wodna z komory, która zapobiega wysuszeniu posiłków, a przy tym ma duży wpływ na ich szybsze przygotowanie.

Dlaczego warto mieć piec konwekcyjno-parowy w swojej restauracji?

Piec konwekcyjno-parowy jest rewelacyjnym urządzeniem, które szybko po zakupie staje się niezastąpionym sprzętem gastronomicznym w wielu restauracjach czy barach. Dlatego jego popularność na polskim rynku stale rośnie, a wielu restauratorów marzy o jego szybkim zakupie. Dlaczego warto zainwestować w piec konwekcyjno-parowy, a następnie używać go w swoim lokalu gastronomicznym?

To urządzenie daje mnóstwo możliwości związanych z obróbką termiczną niemal każdej potrawy. Gotowanie, pieczenie na parze, grillowanie, smażenie, blanszowanie czy regeneracja gotowych dań — liczba czynności dotyczących przygotowywania posiłków jest w przypadku takiego pieca wyjątkowo duża. A to sprawia, że umożliwia on również eksperymentowanie z gotowaniem. Potraw w piecu konwekcyjno-parowym nie trzeba pilnować, dlatego kucharz ma czas na zajęcie się innymi, ważnymi obowiązkami zawodowymi.

Jak prawidłowo wybrać piec konwekcyjno-parowy?

Prawidłowy wybór pieca konwekcyjno-parowego do swojej restauracji zależy od wielu czynników. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę swoje preferencje i doświadczenie związane z obsługą urządzeń gastronomicznych. Co ważne, jego wielkość i funkcje należy dopasować do parametrów twojego lokalu gastronomicznego, a także średniej liczby jego klientów.

Istotne są także różne funkcje pieca konwekcyjno-parowego. Trzeba wiedzieć, czy wystarczą podstawowe czynności, czy warto zaopatrzyć się w bardziej zaawansowane tego typu urządzenie do przygotowywania potraw. Różne udogodnienia, takie, jak nowoczesne technologie w jednych lokalach doskonale spełniają swoje funkcje, w innych zaś są mało używane.

To wszystko sprawia, iż przed zakupem takiego urządzenia gastronomicznego trzeba bardzo starannie przemyśleć swoją decyzję. Warto również postawić na modele pochodzące od zaufanych producentów. Wierzymy, że dokonasz trafnego wyboru swojego nowego pieca konwekcyjno-parowego. Powodzenia podczas poszukiwania wymarzonego modelu tego urządzenia!

Materiał zewnętrzny partnera