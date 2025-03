Poranki bywają naprawdę ciężkie, zwłaszcza kiedy czeka Cię wizja pracy lub szkoły. Istnieje jednak kilka sposobów na to, jak zapewnić sobie dużą dawkę energii zaraz po wstaniu z łóżka. Chcesz je poznać? Przeczytaj poniższy artykuł i wyrób pozytywne nawyki!

Wypracuj poranny rytuał picia kawy

Dobrym pomysłem na rozpoczęcie dnia jest filiżanka ulubionej kawy. Ten pełen smaku napar nie tylko poprawia humor, ale także pozytywnie wpływa na krążenie i zawiera mnóstwo antyoksydantów. Co najważniejsze, zawarta w niej kofeina pobudzi Cię do działania. Jeśli chcesz, możesz przygotować ją w ekspresie ciśnieniowym. Kilkoma kliknięciami możesz wybrać ulubioną wersję czarnego naparu, oszczędzając trochę czasu. Przykładowe modele ekspresów możesz znaleźć na przykład pod adresem: https://www.morele.net/kategoria/ekspresy-cisnieniowe-277/.

Filiżanka zielonej herbaty po przebudzeniu

Nie przepadasz za kawą? Znakomitą alternatywą jest dobrej jakości zielona herbata. Wspomaga dotlenienie mózgu, łagodząc jednocześnie stres. To rozwiązanie przypadnie do gustu szczególnie tym osobom, które mierzą się z dużym wysiłkiem umysłowym w pracy lub szkole. Za właściwości pobudzające zielonej herbaty odpowiada teina. Skutki działania tego związku chemicznego są subtelniejsze niż w przypadku kofeiny, ale za to działa on długofalowo.

Koniec z wylegiwaniem się

Chociaż perspektywa kolejnych kilkunastu minut spędzonych w ciepłym łóżku jest kusząca, lepszym wyborem jest rozpoczęcie dnia niedługo po przebudzeniu. Po otworzeniu oczu daj sobie troszkę czasu i szybko wstań, aby się rozciągnąć. Jeśli masz trudności, spróbuj najpierw usiąść na skraju łóżka. Koniecznie odsłoń rolety i wpuść przez okno promienie słońca. Dzięki temu poczujesz się lepiej i szybciej pozbędziesz się uczucia zmęczenia.

Wprowadź aktywność fizyczną z rana

Jednym z najlepszych sposobów na szybki zastrzyk energii jest poranna aktywność fizyczna. Gdy masz więcej czasu, wybierz się na spacer po świeżym powietrzu lub pobiegaj. To pozwoli Ci dotlenić mózg oraz mocno pobudzić krążenie. Dodatkowo ruch wyzwala hormony szczęścia, które poprawią Twój humor i nastroją Cię pozytywnie na resztę dnia.

Jeśli nie możesz pozwolić sobie na większą dawkę aktywności, postaraj się znaleźć kilka minut na poranne rozciąganie całego ciała. Nawet niewielka dawka spokojnego ruchu pozwoli Ci lepiej zacząć dzień i zniwelować spięcie mięśni po całonocnym wypoczynku. Pamiętaj, że poranna gimnastyka może działać równie dobrze, co filiżanka kawy!

Sen to podstawa!

Kluczową rolę w porannym poziomie energii gra oczywiście sen. Twoje samopoczucie każdego ranka zależy od kilku czynników, takich jak godzina spoczynku i długość wypoczynku. Jeżeli liczysz na długofalowe efekty i gotowość do działania każdego ranka, zadbaj o higienę snu: staraj się zasypiać o tej samej porze, a przed snem ogranicz korzystanie z urządzeń elektronicznych. Zwróć uwagę na to, że sen powinien trwać od 7 do 9 godzin. Z kolei wieczorem postaw na lekkostrawną kolację, która oszczędzi żołądkowi dodatkowej pracy podczas snu.

Artykuł sponsorowany