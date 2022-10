Media na całym świecie obiegła informacja o eksplozji na Moście Krymskim. Głos w tej sprawie zabrał ekspert ds. polityki wschodniej, Adam Eberhardt, który ocenił możliwy odwet Władimira Putina.

Nie ma wątpliwości, że atak na Most Krymski, do którego doszło to ogromny policzek i upokorzenie dla Federacji Rosyjskiej, a przede wszystkim Władimira Putina. Szczególnie w obliczu ostatnich doniesień dotyczących ukraińskiej kontrofensywy, którą tamtejsza armia prowadzi od kilku dobrych tygodni. Z rąk okupanta udało się odbić już wiele miejscowości, w tym m.in. Izjum czy Łyman.

Głos ws. ataku na Most Krymski, a także możliwych konsekwencji, które w obliczu tego zdarzenia mogą spotkać Ukraińców, zabrał Adam Eberhardt. Ekspert, który jeszcze do niedawna kierował Ośrodkiem Studiów Wschodnich nie ma dobrych wieści. Jego zdaniem Władimir Putin nie pozostawi zniszczenia Mostu Krymskiego bez odpowiedzi.

Eberhardt nie ma wątpliwości, że Władimir Putin odpowie, a do tego zrobi to z wyjątkową brutalnością. – Zniszczony most łączący Rosję z Krymem. Upokorzenie dla Putina. Będzie chciał odpowiedzieć z całą brutalnością – napisał ekspert, który zajmuje się polityką wschodnią od wielu lat.

Zniszczony most łączący Rosję z Krymem. Upokorzenie dla Putina. Będzie chciał odpowiedzieć z całą brutalnością. https://t.co/jrGAUvORtg — Adam Eberhardt (@adam_eberhardt) October 8, 2022

Most Krymski w ogniu. Jak odpowie Putin?

Adam Eberhardt analizuje również, w jaki sposób Władimir Putin odpowie na zniszczenie Mostu Krymskiego. Jego zdaniem możliwości są dwie. Co ciekawe, jedna z nich dotyczy Aleksandra Łukaszenki oraz wejścia Białorusi do wojny na Ukrainie. Ekspert mówi również o uderzeniu w ukraińskie przeprawy na Dnieprze. Nie ocenia jednak czy stanie się to przy użyciu taktycznej broni jądrowej, o czym mówi się od kilkunastu dni.

– Logiczne byłoby uderzenie w ukraińskie przeprawy na Dnieprze, no i będzie chciał wymusić wejście Łukaszenki do wojny – ocenia Adam Eberhardt.