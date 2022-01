Jak zakażenie wariantem Omikron będą przechodzić osoby niezaszczepione przeciwko koronawirusowi? Na to pytanie odpowiadają wyniki badań przeprowadzonych niedawno w Republice Południowej Afryki.

„Badanie przeprowadzone przez National Institute of Communicable Diseases (NICD) w regionie Western Cape (RPA – przyp. red.), które nie zostało jeszcze zrecenzowane, zakończyło się porównaniem około 11 600 pacjentów z pierwszych trzech fal COVID-19 z około 5100 pacjentami z czwartej fali, gdzie dominujący jest wariant Omikron” – podaje „Rzeczpospolita”.

Co wynika z badania? Przede wszystkim to, że wariant Omikron, zgodnie z tym, co ustalili eksperci, ma powodować mniej poważny przebieg choroby Covid-19. To z kolei wpływa na mniejszą liczbę hospitalizacji oraz zgonów z powodu zachorowania.

Przeanalizowano również, w jaki sposób wariant Omikron wpływa na osoby niezaszczepione. Okazuje się, że osoby, które nie przyjęły preparatu przeciwko koronawirusowi, gdy już się zarażą, mogą być mniej podatne na ciężki przebieg choroby. Co za tym idzie, mają mniejsze szanse na zgon z powodu zakażenia, a także potencjalną hospitalizację.

„W fali napędzanej przez Omikron, ciężkie objawy COVID-19 zostały zmniejszone głównie z powodu ochrony przyznanej przez wcześniejsze zakażenie i/lub szczepienie, ale zmniejszona zjadliwość wirusa może odpowiadać za około 25 proc. zmniejszone ryzyko ciężkiej hospitalizacji lub zgonu w porównaniu z wariantem Delta” – napisano w opisie badania, który cytuje Agencja Reuters.