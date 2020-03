Regularne mycie i dezynfekcja rąk należą do najbardziej podstawowych środków zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Dowiedz się, jak robić to prawidłowo.

Kiedy powinniśmy myć lub dezynfekować ręce?

Najlepiej po każdym powrocie do domu i po każdym kontakcie z innymi osobami lub przedmiotami używanymi przez inne osoby (np. poręcze, klamki, uchwyty, wózki sklepowe).

Jakie środki pozwolą na unieszkodliwienie koronawirusa?

Wystarczy woda z mydłem. Jeśli nie mamy możliwości umycia rąk, ręce można zdezynfekować odpowiednim płynem lub żelem rozprowadzając go dokładnie po powierzchni rąk, a następnie pozostawiając do odparowania. Zalecane są środki dezynfekujące na bazie alkoholu. Jego stężenie powinno wynosić co najmniej 60%.

Jak myć ręce, by chronić siebie i innych przed zakażeniem koronawirusem?

Ministerstwo Zdrowia przygotowało infografikę, która pokazuje, jak skutecznie myć ręce, by usunąć maksymalną ilość zarazków. Pamiętaj, że istotny jest czas mycia (ok. pół minuty) i pokrycie mydłem z wodą całej powierzchni dłoni.

Dlaczego procedura mycia rąk jest ważna?

W myśl zasady „jeden obraz jest wart więcej, niż tysiąc słów”, zobacz, jakie ruchy należy wykonać, by rozprowadzić wodę z mydłem (dla lepszego zobrazowania zastąpioną tu ciemnym barwnikiem) po całej powierzchni dłoni. Niedokładne mycie rąk może dawać złudzenie czystości.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady