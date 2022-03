Pralka to urządzenie, bez którego obecnie nikt nie wyobraża sobie wykonywania codziennych obowiązków. Dzięki niej w stosunkowo krótkim czasie nasze ubrania pozostają czyste i świeże, a obecnie dostępne modele oferują nam wiele nowoczesnych udogodnień, jak intuicyjny dobór programu do załadunku czy programy stworzone dla konkretnych tkanin. Niestety nawet najnowocześniejsza pralka nie posłuży nam odpowiednio długo, jeśli nie będziemy dbać o nią w należyty sposób. Jak czyścić pralkę i się nią zajmować, aby służyła nam jak najdłużej?

Dbanie o pralkę – dlaczego jest ważne?

Pralka to urządzenie, które w wielu przypadkach bywa używane codziennie, a jeśli wymaga tego sytuacja, nawet dwa razy dziennie. Mimo to, niezależnie od tego, czy z pralki korzystamy każdego dnia, czy tylko dwa razy w tygodniu, odpowiednią dozę uwagi musimy poświęcić jej konserwacji. Pralka, podobnie jak inne sprzęty AGD, wymaga zarówno regularnego czyszczenia, jak i zagwarantowania jej właściwego użytkowania. Niestety, mimo licznych ostrzeżeń, które docierają do nas poprzez social media, wielu z nas nie przywiązuje uwagi do tego, w jakim stanie znajduje się nasz sprzęt. Taka sytuacja często kończy się awarią i koniecznością naprawy, która nierzadko niesie za sobą dodatkowe koszty.

Jeśli zależy Ci na tym, aby pralka przez wiele lat pracowała bez zarzutu, z jej wnętrza nie dochodził przykry zapach, a ubrania nie niszczyły się, zwróć uwagę na to, czy we właściwy sposób dbasz o swój sprzęt.

Pralka – jak o nią dbać?

Istnieje kilka sposobów na to, aby uchronić nasz sprzęt AGD od awarii i sprawić, że pralka będzie służyć nam jak najdłużej. Przede wszystkim powinniśmy zwracać szczególną uwagę na ubrania, które umieszczamy w bębnie. Wielu z nas ze względu na inne obowiązki pranie wykonuje w pośpiechu, jednak to może zakończyć się poważnym uszkodzeniem pralki. Dlaczego? Zanim ubrania umieścimy w pralce, powinniśmy dokładnie przejrzeć zawartość ich kieszeni. Elementy takie jak chusteczki, monety czy guziki mogą wydawać się niegroźne, jednak zniszczenia, jakie mogą spowodować w naszym sprzęcie, są bardzo poważne. Niektóre z nich mogą zatrzymać się w filtrze i doprowadzić do jego zapchania. Jeśli nasza odzież posiada dużą ilość koralików, cekinów lub innych elementów, które mogą się łatwo oderwać, w czasie prania należy umieścić ją w specjalnym woreczku.

Konserwacja pralki – przydatne wskazówki

Duże znaczenie ma również częstotliwość prania. Uruchamianie pralki kilka razy w ciągu dnia może wydawać się dla nas wygodnym rozwiązaniem, jednak w tej kwestii należy pozostać ostrożnym. Pomiędzy kolejnymi cyklami prania warto zachować co najmniej godzinny odstęp. Inaczej może dojść do przegrzania się podzespołów urządzenia, co z kolei jest częstym powodem awarii.

Pozostałe elementy, na które należy zwracać uwagę, dbając o swoją pralkę:

załadunek pralki – przepełniony bęben zwiększa pobór prądu i wody, pranie jest mniej wydajne i wpływa na jakość ubrań. Może także doprowadzić do awarii;

ochrona przed kamieniem – gromadzący się w wyniku twardej wody kamień to wróg każdej pralki. Może uszkodzić zarówno bęben, grzałkę i wąż odpływowy. Aby zapobiec jego osadzaniu, warto użyć sody oczyszczonej.

Jak czyścić pralkę?

Kiedy po otwarciu drzwiczek pralki zaczyna wydobywać się z niej nieprzyjemny zapach, to wyraźny znak, aby jak najszybciej wyczyścić swoje urządzenie. Jest to bardzo ważne, ponieważ czysta pralka znacznie rzadziej ulega awariom, pranie jest czyste i świeże, a tkaniny w trakcie prania nie ulegają zniszczeniu. Jak czyścić pralkę? Istnieje kilka sposobów. Można oczywiście zrobić to za pomocą profesjonalnego sprzętu, jednak bardzo skuteczne okażą się także produkty, które znajdziemy w swojej kuchni. Są to:

soda oczyszczona;

kwasek cytrynowy;

ocet.

W zależności od potrzeb, odpowiednią ilość każdego z tych produktów możemy umieścić w pojemniku na proszek, a następnie uruchomić pustą pralkę, wybierając wysoką temperaturę prania. Oczywiście nie należy zapominać także o regularnym wyczyszczeniu filtra oraz pojemnika na proszek i detergenty. Warto także regularnie przecierać uszczelki, aby sprawdzić, czy nie zalegają w nich przedmioty, które na czas prania mogły pozostać w kieszeniach.

