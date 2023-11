Dbanie o higienę jamy ustnej jest kluczowe, aby móc cieszyć się zdrowymi zębami. Poznaj zalecenia w zakresie higieny dla osób dorosłych. Dowiedz się, jak często i w jaki sposób myć zęby. Czy samo mycie zębów jest wystarczające?

Dlaczego ważna jest higiena jamy ustnej?

Uważasz, że próchnica dotyka tylko dzieci? Nic bardziej mylnego! Eksperci biją na alarm: niemal 100% dorosłych Polaków ma na zębach zmiany próchnicowe. Choroba ta prowadzi z czasem do utraty naturalnego uzębienia. To wiąże się nie tylko z nieestetycznym wyglądem, lecz także pociąga ze sobą szereg negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Pamiętaj, że zdrowie zaczyna się w jamie ustnej, a bakterie próchnicowe mogą drogą krwi przenieść się do dowolnego miejsca w twoim ciele. Skuteczną metodą zapobiegania próchnicy i innym problemom jamy ustnej są właściwe nawyki higieniczne, regularne zabiegi higienizacyjne u specjalisty oraz wizyty kontrolne. Sprawdź, z jakich usług stomatologicznych możesz skorzystać w placówkach Grupy Lux Med, wchodząc na stronę: https://www.luxmed.pl/dla-pacjenta/uslugi/stomatologia.

Mycie zębów to podstawa

Eksperci zalecają, by osoby dorosłe myły zęby przynajmniej dwukrotne w ciągu dnia – najlepiej rano i przed pójściem spać. Do mycia zębów najlepsza jest pasta zawierająca 1450 ppm fluoru lub taka o podwyższonej zawartości fluoru (5000 ppm F). Na jedno szczotkowanie powinno się przeznaczyć 1–2 cm pasty. Wybór szczoteczki do zębów stanowi kwestię indywidualną. Warto jednak zwrócić uwagę, by główka szczoteczki nie była za duża, ponieważ mogłoby to utrudniać dotarcie do i umycie położonych głębiej zębów. Zwróć uwagę, by szczoteczka miała wystarczająco długą rączkę – to zapewni ci wygodę użytkowania. Kluczowym elementem, na który powinieneś zwrócić uwagę podczas wyboru szczoteczki, jest rodzaj włosia. Zbyt twarde może działać drażniąco, a zbyt miękkie – nie oczyszczać dokładnie. Dobór odpowiedniego włosia skonsultuj ze specjalistą. W przypadku gdy szczotkowanie zębów tradycyjną szczoteczką jest nieskuteczne lub utrudnione z uwagi na stan zdrowia, specjaliści rekomendują modele elektryczne. Szczoteczkę do zębów należy wymienić, gdy widać na niej pierwsze oznaki zużycia lub co 3 miesiące. Poproś specjalistę o instruktaż szczotkowania zębów.

Czy mycie zębów wystarczy?

Pamiętaj, że samo mycie zębów nie wystarczy, by zapewnić należytą higienę jamy ustnej. Eksperci zwracają uwagę na codzienne oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych. W tym celu używaj nici dentystycznych lub szczoteczek międzyzębowych. Oczyszczaj również powierzchnię języka. W tym celu użyj skrobaczki albo wyposaż się w szczoteczkę do zębów, która ma specjalne wykończenie do mycia języka. Specjaliści polecają płukanie jamy ustnej specjalnymi płukankami dwa razy dziennie. Najczęściej spotykanymi składnikami w płynach są: chlorheksydyna, chlorek cetylopirydyniowy, aromatyczne wyciągi roślinne i olejki. Jeśli nosisz uzupełnienia protetyczne lub aparat wyjmowany, nie zapominaj o ich oczyszczaniu. Aby wiedzieć, jak to robić odpowiednio, zapytaj dentystę lub ortodontę. Pielęgnacja tych akcesoriów zapobiegnie ich uszkodzeniom i wydłuży czas użytkowania.

