W obecnej sytuacji tysiące Polaków będzie dziś uczestniczyło we Mszy świętej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu. Biskupi zachęcają, by w tej sytuacji przyjmować Komunię świętą duchową. Na czym ona polega? Szczegółowo wyjaśnił to dominikanin, o. Janusz Pyda.

W Polsce mamy obecnie wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego. W myśl rządowych przepisów, zabronione są wszystkie zgromadzenia, w których uczestniczy więcej niż 50 osób. Z tego powodu Konferencja Episkopatu Polski zaapelowała do biskupów o udzielenie dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. W kościołach bowiem nie będzie mogło przebywać więcej niż 50 osób.

Biskupi zachęcają, by w niedzielnej Mszy świętej uczestniczyć za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu. Jednocześnie podkreślają, by przyjmować Komunię świętą duchową. Na czym ona polega?

Kwestię tą wyjaśnia dominikanin, o. Janusz Pyda. W filmie, który pojawił się na kanale Dominikanie.pl na YouTube podkreślił on, że Komunia święta duchowa jest jednością pozasakramentalną wtedy, kiedy jedność sakramentalna nie jest możliwa. Zaznaczył, że aby przyjąć taką Komunię, należy wzbudzić w sobie jak największe pragnienie jedności z Jezusem i Kościołem.

Jednocześnie o. Janusz Pyda zaapelował, by w obecnej sytuacji wszystkie decyzje biskupów przyjąć z wiarą i miłością. Podkreślił, że wiernych Kościoła katolickiego nie powinny dzielić spory i różne opinie.

Film wyjaśniający istotę przyjęcia Komunii świętej duchowej można zobaczyć poniżej.

Czytaj także: Czy iść jutro do kościoła? Abp Grzegorz Ryś rozwiewa wszelkie wątpliwości [WIDEO]

Źr.: YouTube/Dominikanie.pl