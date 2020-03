W związku z pandemią koronawirusa wiele osób zastanawia się, czy w niedzielę udać się do kościoła. Wydaje się, że wątpliwości w tej kwestii rozwiał metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, który zaapelował do wiernych Kościoła katolickiego, by pozostać w domach.

Rośnie liczba zarażonych koronawirusem w Polsce. Obecnie wykryto 103 przypadki choroby. Niestety, trzy osoby nie żyją. W obecnej sytuacji władze podjęły decyzję o zamknięciu szkół, obiektów sportowo-rekreacyjnych, galerii, kin czy muzeów. Podjęto decyzję najpierw o zakazie imprez masowych, a następnie o zakazie zgromadzeń przekraczających 50 osób.

W tej sytuacji Konferencja Episkopatu Polski wydała zarządzenie, by w kościołach nie gromadziło się podczas mszy świętej więcej niż 50 osób. Biskupi w całej Polsce apelują, by pozostać w domach i uczestniczyć we mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub internetu.

Z pewnością wiele osób zastanawia się, czy uczestniczyć w niedzielę we mszy świętej w kościele czy też w domu. Wydaje się, że odpowiedzią na te wątpliwości są słowa abp Grzegorza Rysia. Metropolita łódzki podkreślił, że pozostanie w domu w obliczu epidemii to nie tylko nie jest grzech, ale troska o siebie nawzajem.

Abp Ryś zaapelował oczywiście szczególnie do osób starszych, ale również do wszystkich pozostałych, by pozostali w domu. Zachęcił, by we mszy świętej uczestniczyły głównie osoby, które mają zamówione na konkretną mszę intencję. Jednocześnie zachęcił, by w ciągu tygodnia kościoły pozostały otwarte tak, aby wierni mogli uczestniczyć w indywidualnej modlitwie.

Metropolita łódzki zaapelował też do księży, by przestrzegali zasad higieny oraz bezpieczeństwa i byli otwarci na ludzi. Zaapelował, że obecnie przystępując do komunii świętej, należy przyjmować ją tylko na rękę.

Całe orędzie abp Grzegorza Rysia można zobaczyć poniżej.

Źr.: YouTube/Archidiecezja Łódzka