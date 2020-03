Arcybiskup Marek Jędraszewski zaapelował do wiernych, by w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa pozostali w domach. Podkreślił, że na mocy udzielonej dyspensy, brak uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej nie jest grzechem.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zarekomendowała dwa dni temu biskupom diecezjalnym, by udzielono wiernym Kościoła katolickiego dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. Do 29 marca we mszy mogą nie uczestniczyć osoby w podeszłym wieku i z objawami infekcji, dzieci i młodzież szkolna, dorośli sprawujący nad nimi opiekę oraz wszyscy, którzy czują obawę przed zakażeniem.

W piątek sytuacja jednak uległa zmianie, ponieważ rząd zakazał zgromadzeń powyżej 50 osób. W związku z tym przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki poprosił biskupów, by podczas każdej mszy i nabożeństw wewnątrz kościoła przebywało nie więcej niż 50 osób.

Z kolei metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski zaapelował do wiernych, by w czasie walki z epidemią pozostali w domu. „Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej” – napisał w komunikacie.

Metropolita krakowski podkreślił, że brak uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej nie będzie w obecnej sytuacji grzechem. „Nieuczestniczenie we Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku” – czytamy. „Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną” – dodał abp Jędraszewski.

Metropolita zaapelował również, by uczestniczyć we mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub internetu.

Źr.: Archidiecezja Krakowska