Czy oprocentowanie kredytu to jedyny koszt, jaki musi ponieść osoba spłacająca kredyt go-tówkowy? Jak wpływa stałe oprocentowanie na całkowity koszt kredytu? W artykule odpo-wiemy na te i inne pytania osób rozważających sięgnięcie po dodatkowe źródło finansowania.

Kredyt gotówkowy w banku pozwala bezpiecznie i wygodnie pozyskać środki finansowe. Sięgając po taki produkt, pożyczysz nawet kilkaset tysięcy złotych, rozkładając spłatę nawet na dogodne miesięczne raty. Pożyczone pieniądze możesz przeznaczyć na dowolny cel: remont mieszkania, wakacyjny wyjazd, kupno samochodu lub sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków.

Koszt — najważniejszy wyznacznik wyboru kredytu

Jednym z najważniejszych dla większości osób kryterium przemawiającym za sięgnięciem po konkretny kredyt gotówkowy jest jego koszt. Co jednak ważne — niższe oprocentowanie nie zawsze będzie oznaczać niższy koszt całkowity kredytu. Jak sprawdzić, który kredyt okaże się najtańszy?

Jak sprawdzić, ile zapłacisz za kredyt?

Oprocentowanie to tylko jeden z elementów całkowitego kosztu kredytu gotówkowego. Poza nim kredytobiorca musi pokryć z reguły także prowizję za udzielenie finansowania czy ewentualne ubezpieczenie (jeśli chcesz wziąć kredyt bez prowizji, szukaj promocyjnych ofert). Wskaźnikiem, który precyzyjnie ilustruje, ile w praktyce zapłacisz za pożyczone pieniądze, jest całkowita kwota do zapłaty. Im niższa, tym tańszy kredyt. Porównując całkowitą kwotę do zapłaty pamiętaj , aby dokonywać kalkulacji przy zachowaniu identycznych parametrów poszczególnych produktów (kwoty kredytu i okresu spłaty). Tylko wtedy analiza okaże się precyzyjna i miarodajna.

Oprocentowanie a całkowity koszt kredytu

Oprocentowanie kredytu składa się z dwóch elementów:

marży banku, która stanowi wynagrodzenie kredytodawcy;

stopy bazowej.

Jeśli sięgniesz po kredyt ze zmiennym oprocentowaniem stopa bazowa będzie zależna od wartości stóp procentowych. Jeśli te ulegną zmianie, zmieni się także rata i całkowity koszt kredytu.

Jeśli weźmiesz kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem, oprocentowanie pozostanie niezmienne, bez względu na wahania stóp procentowych. Przez cały okres spłaty rata będzie taka sama, podobnie jak całkowity koszt kredytu.

Zmienne oprocentowanie a całkowity koszt kredytu

W przypadku kredytu z oprocentowaniem zmiennym, w ciągu całego okresu spłaty raty mogą się zmieniać (w zależności od konstrukcji umowy, najczęściej co 3 lub 6 miesięcy). Jeśli Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o podwyższeniu stóp procentowych, rata kredytu i jego całkowity koszt będą wyższe. Jeśli jednak stopy spadną, obie wartości także będą niższe.

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym jest więc dobrym rozwiązaniem dla osób, które akceptują ryzyko i są otwarte zarówno na wzrost, jak i spadek miesięcznej raty.

Stałe oprocentowanie a całkowity koszt kredytu

Kredyt ze stałym oprocentowaniem pozwala wyeliminować ryzyko zmiany kwoty raty wynikające z podniesienia lub obniżenia wartości stóp procentowych. Jeśli sięgniesz po finansowanie ze stałą ratą, to przez cały okres spłaty całkowity koszt kredytu pozostanie niezmienny. Taka opcja przypadnie do gustu przede wszystkim kredytobiorcom, którzy chcą zachować finansowe bezpieczeństwo, precyzyjnie planować wydatki i nie chcą lub nie mogą ponosić ryzyka zmiany kwoty raty.

Czy warto wybrać stałe oprocentowanie?

Na to pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie. To, która formuła okaże się korzystniejsza dla Twojego portfela zależy od wielu parametrów. Najważniejsze to: aktualne i prognozowane wartości stóp procentowych, całkowity koszt finansowania ze stałą oraz ze zmienną stopą procentową czy gotowość na zmiany kwoty raty.

Opracowano na zlecenie partnera – Santander Consumer Bank

Źródło: https://www.bankier.pl/smart/calkowity-koszt-kredytu-wszystko-co-powinienes-o-nim-wiedziec

Artykuł sponsorowany