Powszechnie wiadomo, że pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, a jedną z części składowych wizerunku, zwłaszcza biznesowego, jest ubiór. Słynne powiedzenie jak cię widzą, tak cię piszą, nie straciło na aktualności nawet wówczas, gdy home office stał się codziennością zdecydowanej większości pracowników biur i korporacji. Nowa rzeczywistość to nowe zasady – także w zakresie dress code’u. Jak się ubrać na spotkanie biznesowe online? Poznaj praktyczne inspiracje i stwórz wygodny i jednocześnie – profesjonalny zestaw męski.

Biznesowy dress code w pigułce

Profesjonalny wygląd w biznesie to podstawa, a brak podporządkowania się obowiązującym regułom może zostać uznany za faux pas. Wbrew powszechnemu przekonaniu, biznesowy dress code nie musi być ani nudny, ani przewidywalny – zwłaszcza że taki styl może mieć różne warianty. Obok najbardziej formalnego (business professional dress code), w modzie biurowej funkcjonują business casual i smart casual.

Aby dobrze wyglądać w biznesowych stylizacjach, musisz przestrzegać trzech podstawowych zasad:

– styl biznesowy ma niewiele wspólnego z trendami. W takich stylizacjach nie ma miejsca na modowe eksperymenty, niemniej są sytuacje, w których zestawy mogą mieć nieco luźniejszy charakter;

– na biznesowy wizerunek wpływ mają nie tylko krój i kolorystyka poszczególnych elementów garderoby, ale także – jakość materiałów, z jakich zostały uszyte;

– profesjonalny zestaw biznesowy ma wiele wspólnego z minimalizmem. Całą stylizację powinny tworzyć maksymalnie trzy kolory, należy także rozważnie włączać do kompletu wzorzyste elementy.

Biznesowy dress code – co włożyć na spotkanie online?

Spotkania biznesowe w sieci w wielu firmach i korporacjach stały się standardem. Nie oznacza to, że profesjonalny wizerunek przestał być istotny. Przeszedł jednak pewną metamorfozę, zwłaszcza w tych instytucjach, w których na co dzień obowiązywał nieco mniej oficjalny dress code. Nie wiesz, jak połączyć komfort i biurową elegancję? Sprawdź, co włożyć na spotkanie biznesowe online, gdy możesz pozwolić sobie na styl smart casual.

Smart casualowy zestaw z marynarką w kratę

Nieodłącznym elementem stylu smart casual jest marynarka. Jeśli zdecydujesz się na gładkie spodnie typu chino i basicowy T-shirt męski, sięgnij po model w kratę. Takie połączenie będzie nie tylko eleganckie, ale przede wszystkim – praktyczne, zwłaszcza jeśli pracujesz w systemie home office. Nie wiesz, jaką koszulkę wybrać? Najlepiej gładką (lub z niewielkim nadrukiem, możliwym do ukrycia pod marynarką), w neutralnym kolorze. Doskonale sprawdzą się modele białe i czarne, z półokrągłym, klasycznym dekoltem. Zadbaj o szczegóły – wysokogatunkowy materiał, trwały kolor i estetyczne wykończenie to podstawa.

Co ciekawe, T-shirt męski nie jest jedynym rozwiązaniem, jeśli decydujesz się na stylizację z marynarką. W takim połączeniu doskonale sprawdzą się także bawełniane koszulki męskie typu long sleeve.

Męska bluza w biznesowej stylizacji

Chociaż biznesowy wizerunek nie lubi eksperymentów, nie brak mu finezji. Obok marynarki w kratę i T-shirtów w ponadczasowych odcieniach, w męskiej garderobie powinna znaleźć się casualowa bluza. Gładka, uszyta z wysokogatunkowej dzianiny i utrzymana w neutralnym kolorze, doskonale wpisze się w nieco luźniejszy biznesowy look – zwłaszcza jeśli czeka Cię spotkanie online.

Bluzy męskie doskonale współgrają ze spodniami typu chino, a niektóre modele możesz zestawić z elegancką koszulą. Odpowiednie propozycje znajdziesz w kolekcjach GUESS, SPRANDI i TOMMY JEANS.