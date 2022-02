To jak się przygotujesz do biegania, zarówno na krótkich, jak i długich dystansach, może mieć duży wpływ na to jak będziesz się czuł podczas stawiania pierwszych kroków. Zastanawiasz się pewnie jak zacząć i w co masz się ubrać podczas biegania? Dobrą wiadomością jest to, że naprawdę nie potrzebujesz dużo wymyślnego sprzętu ani drogiej odzieży, żeby zacząć. To dość łatwy w utrzymaniu sport i mam dla Ciebie kilak wskazówek jak nie zniechęcić się na samym początku. Wszystko, czego naprawdę potrzebujesz, to para dobrych butów do biegania, spodnie i w zależności od pogody coś, co możesz założyć na siebie podczas chłodniejszych dni. Dobrym rozwiązaniem będą lekkie i przewiewne bluzy Nike męskie.

Jakie materiały sprawdzą się podczas biegania?

Istnieje kilka praktycznych zasad dotyczących wyboru odzieży do biegania, które zdecydowanie ułatwią Ci poszukiwania.

Nylon jest odporny na pleśń i rozciągliwy. Kiedy nie chcesz, żeby odzież przyklejała się do ciała podczas biegania, to ten materiał będzie świetnym wyborem.

Spandex i Lycra mają podobne właściwości jak nylon, są zarówno elastyczne, jak i wygodne. Oba materiały zapewniają dobrą, więc ubranie nie będzie się kleić do ciała podczas biegu.

Wełna jest świetnym rozwiązaniem dla biegaczy w chłodniejsze dni, jej główną zaletą jest fakt, że blokuje przedostawanie się powietrza, dzięki czemu zapewnia komfort i izolację.

Mikrofibra lub poliester pomogą szybko odparować pot, zwłaszcza podczas biegania w upale i ograniczą podrażnienia.

Jakie buty wybrać?

Kiedy stawiasz swoje pierwsze kroki jako biegacz, będziesz potrzebować dopasowanej pary butów do biegania, które będą dla Ciebie odpowiednie. Bieganie w źle dopasowanym obuwiu jest w rzeczywistości jedną z najczęstszych przyczyn kontuzji biegowych. Jednym ze sposobów na znalezienie odpowiednich butów jest wizyta w lokalnym sklepie dla biegaczy i poproszenie ich o pomoc. Jeżeli nie masz czasu wybrać się do sklepu, sprawdź ofertę sklepów on-line i jakie buty adidas męskie są rekomendowane dla biegaczy. Bieganie w starych adidasach, które masz w szafie, prawdopodobnie nie jest najlepszym pomysłem i może prowadzić do kontuzji, więc poświęć trochę czasu na zasięgnięcie porady ekspertów. Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie nowej pary butów do biegania:

Amortyzacja czy lekkość? Buty, które są mocno amortyzowane, są świetne dla początkujących biegaczy. Jednak pamiętajmy, że buty z amortyzacją zwykle ważą więcej i mogą wydawać się mniej komfortowe podczas biegu.

Bezpieczeństwo podczas treningu? Jeżeli planujesz biegać wieczorem lub wcześnie rano, rozważ buty, które zawierają dodatkowy, odblaskowy element.

Czy podeszwa ma znaczenie? Zastanów się, gdzie będziesz najczęściej biegał. Buty do biegania w terenie będą miały grubszą podeszwę i dodatkową amortyzację niż buty przeznaczone do biegania na bieżni.

Mamy nadzieję, że nasze wskazówki pomogą Ci w wyborze odzieży i butów dopasowanych do Twoich potrzeb.

Materiał zewnętrzny partnera