Urlop wypoczynkowy to niezbywalne prawo każdego pracownika, gwarantowane bezpośrednio przez Kodeks pracy. Każdy z nas powinien mieć prawo do relaksu lub spotkania się z rodziną w innym terminie, niż tylko święta państwowe. Jak mądrze zaplanować urlop w 2023 roku? Co warto wiedzieć przez złożeniem wniosku do działu HR?

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi?

Liczba dni urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy. Jeśli jest on krótszy niż 10 lat, to otrzymujemy 20 dni urlopu. Natomiast jeśli staż pracy jest dłuższy niż 10 lat, to mamy do dyspozycji aż 26 dni urlopu wypoczynkowego.

To bardzo dużo, szczególnie że do stażu pracy wlicza się też okres edukacji. Wysokość bonusowych lat zależy od najwyższego stopnia osiągniętego wykształcenia. Ukończenie szkoły średniej to dodatkowe 4 lata, podczas gdy za dyplom ze szkoły wyższej otrzymamy aż 8 lat.

Urlop w 2023 roku – co warto wiedzieć?

Planując urlop warto uwzględnić dni wolne od pracy 2023. To świetny sposób na wydłużenie wypoczynku. Wiele osób korzysta z takiej opcji, biorąc urlop 2 maja, czyli tzw. majówkę. Także i w tym roku jest to doskonała okazja na znacznie dłuższy wypoczynek kosztem jednego dnia urlopu. Niestety większość świąt państwowych ma miejsce w zimie lub na wiosnę, a więc w okresie, w którym dość rzadko korzystamy z urlopu wypoczynkowego.

Mimo to opłaca się spojrzeć na dni wolne od pracy w 2023 przed złożeniem wniosku o urlop. W tym roku Boże Ciało wypada w czwartek (8 czerwca), a Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny we wtorek (15 sierpnia) – to doskonałe terminy, by zrobić sobie długi weekend, biorąc jedynie jeden dzień urlopu. Co istotne, na wakacje możemy zawsze pojechać poza sezonem. Pogoda nie będzie co prawda za dobra, ale za to zapłacimy dużo mniej i unikniemy ogromnych tłumów.

Planując urlop należy też pamiętać o wolnym dniu przypadającym za święto państwowe przypadające na sobotę. W 2023 roku jest to jedynie Święto Niepodległości w dniu 11 listopada. Warto wcześniej uzgodnić z pracodawcą datę, w której będziemy mogli skorzystać z wolnego.

Czy warto wykorzystać cały urlop?

Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem pracownika – nie możemy go „sprzedać” pracodawcy, a ekwiwalent za niewykorzystany urlop otrzymamy jedynie w momencie rozwiązania umowy o pracę. Jeśli nie wykorzystamy wszystkich wolnych dni do końca roku, to przejdą one na następny rok.

Jest jednak mały haczyk – okazuje się, że musimy je wykorzystać najpóźniej do 30 września następnego roku. Jeśli nie zrobimy tego z własnej woli, to pracodawca ma obowiązek wysłać nas na zaległy urlop w wybranym terminie. Możliwość „oszczędzania” wolnych dni na następny rok rzeczywiście się przydaje, choć w większości przypadków warto wykorzystać cały urlop wypoczynkowy. Koniec roku to świetna okazja na relaks w gronie najbliższej rodziny!

