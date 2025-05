Bartosz G., podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy trafił do szpitala w stanie krytycznym. Obecnie przebywa on w Grecji, gdzie zatrzymała go policja. Przedstawicielka reprezentującej go w Grecji kancelarii przekazała, że targnął się na swoje życie.

O sprawie jako pierwsze poinformowały greckie media. Następnie potwierdziła to cytowana przez dziennik „Fakt” mecenas z kancelarii reprezentującej Bartosza G. w Grecji. „Tak, to prawda.Bartosz G. próbował popełnić samobójstwo. Przebywa teraz w szpitalu (…)” – powiedziała Maria Chartomatzidou.

„Nie jestem w stanie odnieść się do tych doniesień medialnych” – przekazał rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej Bartosz Maliszewski.

Prokurator przekazał natomiast, że wczoraj zapadła decyzja o wykonaniu ENA wobec Bartosza G., który jest podejrzany o zabójstwo Mai. „Jest to natomiast postanowienie nieprawomocne” – zaznaczył.

Według dotychczasowych ustaleń postępowania oboje – podejrzany 17-latek i ofiara – spotkali się 23 kwietnia i tego dnia wieczorem doszło do zabójstwa na terenie Mławy.

Źr. Interia