Prezydent nie rządzi Polską, to zadanie rządu, opartego na większości w Sejmie – podkreślił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W swoim orędziu odniósł się do przedwyborczych nastrojów panujących w Polsce.

W ostatnich godzinach przed rozpoczęciem ciszy wyborczej marszałek Sejmu Szymon Hołownia wygłosił orędzie. Polacy już w niedzielę wybiorą kolejnego prezydenta RP. Hołownia studzi jednak emocje.

Hołownia o zadaniach głowy państwa: Prezydent nie rządzi Polską

– W poniedziałek, niezależnie od wyniku polskie państwo, tak my wszyscy ruszy do swojej codziennej, normalnej pracy. Państwo to bowiem więcej niż polityk, nawet prezydent, bo prezydent nie rządzi Polską, to zadanie rządu, opartego na większości w Sejmie – przekonuje.

– Prezydent ma zapewnić nam szacunek na świecie i być stróżem wewnętrznego pokoju – dodał marszałek Sejmu w swoim orędziu.

Hołownia odniósł się również do atmosfery, która zapanowała w tej kampanii, rosnącego przebodźcowania i zmęczenia. – Macie państwo pełne prawo czuć się przytłoczeni i zmęczeni i macie pełne prawo odpocząć. Chcę was mimo to, dziś z całego serca poprosić jeszcze o tę jedną aktywność, bo w niedzielę, to nie o męczących polityków będzie chodzić, a o Polskę – stwierdził.

– To ona zapyta nas sam na sam w zaciszu wyborczej kabiny i co dalej? Co budujemy tu nad Wisłą przez następne 5 lat, mury czy domy? Co ma być między nami, pokój czy wojna domowa? Koszt tego, co zrobimy w niedzielę, poniesie nie ten czy inny kandydat, a nasze dzieci czy wnuki – ocenił marszałek Sejmu.

