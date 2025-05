Co musi wydarzyć się, aby w wyborach prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski? O tym, nieoficjalnie, mówią politycy Koalicji Obywatelskiej.

1 czerwca, w niedzielę, Polacy po raz drugi pójdą do urn wyborczych, aby wyłonić Prezydenta RP. Na placu boju pozostało już tylko dwóch kandydatów. Są to rzecz jasna Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki. Który z nich wygra?

W rozmowie z Wirtualną Polską politycy Koalicji Obywatelskiej wskazują, co musi się stać, aby to ich kandydat mógł cieszyć się ze zwycięstwa w najbliższą niedzielę. Twierdzą oni, choć nieoficjalnie, że z ich badań wynika, że w stosunku do Trzaskowskiego zauważalny jest niewielki trend wzrostowy.

Aby jednak Trzaskowski zwyciężył, musi zadziać się coś istotnego – chodzi o wysoką frekwencję. – W ostatnich dniach widzimy trend niewielkich, ale jednak wzrostów. Jeżeli trend się utrzyma, a Polacy pobiją rekord frekwencji, to zwycięstwo jest realne – mówi jeden z polityków.

Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa, przekonuje z kolei, że zwycięstwo Karola Nawrockiego również jest możliwe. Świadczy o tym m.in. ostatni sondaż dla Wirtualnej Polski, w którym Nawrocki prowadzi. – Mnie to niepokoi bardzo mocno. Mam nadzieję, że ludzi mobilizuje, ale mnie niepokoi – powiedział. – Prezydent to człowiek, który reprezentuje Polskę. W kampanii zabrakło mówienia do czego nam potrzeby jest prezydent, bo to człowiek, który buduje prestiż na arenie międzynarodowej – dodał. Więcej TUTAJ.

