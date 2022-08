Patryk Jaki odniósł się na antenie Polsat News do burzy jaką wywołały niedawne słowa prof. Zbigniewa Krasnodębskiego. Polityk krytykował organy Unii Europejskiej oskarżając je o działania zmierzające do ograniczenia suwerenności Polski.

Jaki stanął w obronie prof. Krasnodębskiego. „On ma tak oczywista racje, że to, że w ogóle toczymy na ten temat dyskusję pokazuje, w jakim stanie są elity polityczne. Przypomnę, że na przykład w listach Fryderyka II do carycy Katarzyny była mowa o tym, że żeby „załatwić” Polskę, to nie wystarczy jej odebrać terytorium, tylko trzeba jej odebrać ducha. To samo mówił Bismarck, próbując atakować polskiego ducha, niszczyć tożsamość” – powiedział europoseł.

Jeśli nie wierzmy, że prawdziwa polskość jest czymś innym i lepszym niż to co proponują Niemcy czy Francuzi to rozwiążmy państwo i niech rządzą tu Niemcy. pic.twitter.com/ieUsMfeFp0 — Patryk Jaki – MEP (@PatrykJaki) August 28, 2022

Polityk zwrócił uwagę, że Polacy odróżniają się od zachodnich Europejczyków. „To widać dzisiaj na przykładzie Ukrainy, kiedy widać, że Polska jest rzeczywiście prawdziwym narodem moralny i pomaga Ukraine, kiedy Zachód, Francja, Niemcy są bardzo często obojętni. (…) Co więcej, wszystkie badania pokazują, że Polacy są w stanie poświęcić więcej ze swojego osobistego majątku, żeby ratować wolność na Ukrainie, niż ludzie na zachodzie. Własnie dlatego, że wolność zawsze była dla nas ważna” – mówił Jaki.

Jaki nie wytrzymał

„Co więcej, Polacy stawiali lepsze diagnozy, jeżeli chodzi o geopolitykę i zagrożenie ze strony Rosji” – przypomniał Jaki. „Dlatego tak, polskość jest czymś innym niż to, co proponują Niemcy i Francja, bo jeżeli by było inaczej, to w takim razie rozwiążmy w ogóle państwo. Jeżeli nie wierzymy w Polskę, rozwiążmy państwo i Niemcy niech tutaj rządzą” – dodał Jaki.

„Polska przez lata, przez dekady była stolicą wolności, republikanizmu, w XV i XVI wieku mieliśmy najlżejszą armię na świecie, mieliśmy wyjątkowo wysoka kulturę i o tym pisze profesor Krasnodębski, że nawet jak nie było państwa, to w Hotelu Lambert w XIX wieku polska kultura trwała, wystarczy przesłuchać wystąpienie Sienkiewicza, kiedy odbierał Nagrodę Nobla” – mówił Jaki. „I o tym mówi (prof. Krasnodębski – red.), o tym, żebyśmy tego bronili, a wy Polaków chcecie traktować jak jakichś Irokezów, których ciągle Niemcy, czy UE muszą uczyć jak żyć” – podsumował.

Źr. dorzeczy.pl; twitter