Jakie wady ma Rafał Trzaskowski? – takie pytanie zadał prezydentowi Warszawy Jarosław Kuźniar w programie Onet Rano. Odpowiedź kandydata Koalicji Obywatelskiej wyraźnie zdziwiła dziennikarza.

Rafał Trzaskowski został kandydatem PO na prezydenta po rezygnacji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Od początku prezydent Warszawy stara się prowadzić intensywną prekapanię, akcentując wyraźnie swoje poglądy na licznych konferencjach prasowych i rozmowach z mediami.

W piątek Trzaskowski gościł w programie Onetu, gdzie prowadzący Jarosław Kuźniar już na wstępie zapytał polityka o jego wady i ewentualne problemy, które mogą pokrzyżować polityczne plany w kampanii wyborczej. – Jakie wady ma Rafał Trzaskowski? – słyszymy na nagraniu.

Trzaskowski zaczął narzekać na chaos wyborczy, za który obwinia Prawo i Sprawiedliwość. Wyraził jednak umiarkowaną nadzieję, że tym razem uda się przeprowadzić bezpieczne głosowanie. – Myślę, że Jarosław Kaczyński nauczył się po tej ostatniej farsie, którą próbował nam zgotować, kiedy parł do wyborów 10 maja – stwierdził.

– Ale po PiS można się wszystkiego spodziewać. Na przykład, że wyznaczą tylko kilka dni na zbieranie podpisów, lub doprowadzą do problemów z rejestracją nowego kandydata – dodał.

Słysząc, że rozmowa odbiega od głównego wątku, Kuźniar postanowił przypomnieć o pierwszej części pytania. – Zapytałem, jakie wady ma Trzaskowski, a słyszę: Jarosław Kaczyński – zauważył Kuźniar.

– Jeśli chodzi o wady, to na pewno bywam zbyt dokładny i zbyt punktualny – powiedział po chwili zastanowienia Trzaskowski. Na moment zapadła niezręczna cisza, aż na ustach wyraźnie zdziwionego Kuźniara pojawił się uśmiech. – Czy sztab to zapisał? Czy inni kandydaci to zapamiętali? – zażartował dziennikarz.

