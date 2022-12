W wieku 83 lat zmarł Jan Nowicki. Słynny polski aktor wcielił się w ponad 100 ról filmowych. Polsat News potwierdził informację o śmierci aktora w rozmowie z członkiem rodziny zmarłego.

O tym, że zmarł Jan Nowicki jako pierwsze poinformowały media lokalne. Informacja na ten temat pojawiła się także na oficjalnym profilu miasta Kowal, z którego pochodził aktor.

W ostatnim czasie aktor zmagał się kolejnymi problemami zdrowotnymi, o których sam mówił w rozmowie z Małgorzatą Domagalik w 19. odcinku internetowego programu „Niech Gadają!”. „Jestem teraz starszym panem i uważam, że najważniejsze rozmowy to są te bez słów. Trudno wyrazić to, co człowiek ma do powiedzenia. Stąd też zabrałem się za pisanie, bo mam czas do namysłu. Chciałbym pisać lepiej, ale za późno się za to zabrałem” – mówił Jan Nowicki.

Nowicki zagrał niemal 200 ról w teatrze telewizji i filmowych, m.in. w „Niepochowanym”, „Wielkim Szu”, „Magnacie”, „Spirali” i „Sanatorium pod Klepsydrą”. Przez ponad 30 lat był aktorem Starego Teatru w Krakowie, gdzie zagrał dziesiątki ról, a kreacje Stawrogina w „Biesach”, Rogożyna w „Nastazji Filipownej”, Artura w „Tangu” czy księcia Konstantego w „Nocy listopadowej” przeszły do historii polskiego teatru.

83 lata skończył 5 listopada.

Źr. Polsat News ; TVP info