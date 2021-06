Zakopiańscy radni zadecydowali, że Jan Paweł II będzie patronem powiatu tatrzańskiego. Zgodę na to wyraziła między innymi Stolica Apostolska. Podczas homilii na Krzeptówkach, mocne słowa wypowiedział abp Marek Jędraszewski.

W niedzielę w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach rozpoczęły się uroczystości związane z nadaniem patronatu Jana Pawła II nad powiatem tatrzańskim. Za decyzję, samorządowcom podziękował kustosz sanktuarium Marian Mucha. „W tym wyraża się wola i pragnienie, by wartości głoszone przez cały pontyfikat Jana Pawła II jeszcze raz podjąć, nieść je, żyć nimi i dzielić się nimi z innymi” – powiedział.

Mszy świętej przewodniczył metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski. Odprawiał on mszę przy tym samym ołtarzu, przy którym Jan Paweł II przewodniczył eucharystii pod WIelką Krokwią dokładnie 24 lata temu. Zwrócił on uwagę, że jednym z bardzo istotnych powodów nadania patronatu było osobiste umiłowanie Tatr i Podhala przez Karola Wojtyłę. Jednak to nie wszystko.

Abp Jędraszewski odniósł się również do tzw. ustawy przemoc owej. „Powiat tatrzański potrafił oprzeć się naciskom płynącym z Europy i nie przyjął tzw. ustawy przemoc owej, dbając z jednej strony o właściwe życie w ramach rodzin i całej społeczności, o wzajemny szacunek, o pomoc i solidarność, a z drugiej strony nie chcąc dopuścić, żeby tylnymdidrzwiami mogła wkroczyć tutaj ideologia gender” – czytamy na stronie krakowskiej kurii.

Czytaj także: Awantura w Tatrach. Turyści pobili się o… miejsce na parkingu [WIDEO]

Żr.: WP, Krakowska Kuria