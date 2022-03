Polacy masowo przyjmują uchodźców z Ukrainy. Jednak Krystyna Janda nie zapomina o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Słynna aktorka podzieliła się swoją opinią w tej sprawie. – Czym się różnią dzieci, ludzie, których teraz przyjmujemy, od uciekinierów z białoruskiej granicy? – zastanawia się.

Cały świat patrzy z zachwytem na Polskę. Polacy na przestrzeni ostatnich tygodni zdają egzamin z humanitaryzmu, pomagając uchodźcom uciekającym przed wojną na Ukrainie i przyjmując ich pod swój dach.

Do sytuacji postanowiła nawiązać Krystyna Janda. Aktorka przyznała w rozmowie z magazynem „Viva!”, że jej rodzina wspiera uchodźców. – Oddaliśmy im do dyspozycji nasz letni dom, a to wszystko zainspirowały i zorganizowały nasze dzieci i wnuki – podkreśliła.

Słynna aktorka nie jest jednak w stanie zrozumieć, dlaczego taką samą troską nie są objęte osoby koczujące przy granicy polsko-białoruskiej. – Wciąż wracam do kwestii potrzebujących, głodnych, zmarzniętych, umierających na granicy białoruskiej. Czym się różnią dzieci, ludzie, których teraz przyjmujemy, od uciekinierów z białoruskiej granicy? Nie mogę się z tym pogodzić – stwierdziła.

Dezaprobatę dla działań rządu wyraziła także niedawno Janina Ochojska. Do zastrzeżeń eurodeputowanej odniósł się sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik.