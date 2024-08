Krystyna Janda nerwowo zareagowała na pytanie, które pojawiło się na początku jej wywiadu. – Wyszłam ze studia – mówi aktorka. Co takiego wyprowadziło ją z równowagi?

Krystyna Janda podzieliła się niedawno historią, która wydarzyła się w Radomiu. Podczas trasy teatralnej została zaczepiona przez dziennikarkę lokalnej rozgłośni radiowej. „Miejscowa dziennikarka prosiła o godzinny wywiad nadawany z miejscowej rozgłośni” – relacjonuje.

Dziennikarka przekonywała Jandę do rozmowy. „Mieliśmy program napięty, dwa spektakle dziennie i przejazd do kolejnego miasta, przygotowanie sceny, światła, dekoracja, próba, no ani chwili. Ale dziennikarka błagała, że marzenie jej życia, że wie o mnie wszystko, śledzi każdą aktywność zawodową, gratuluje sukcesów” – podkreśla aktorka.

Krystyna Janda urażona pytaniem podczas wywiadu. Wyszła ze studia

Kiedy artystka przyszła do studia czar prysł… . Z relacji Jandy wynika, że poczuła się urażona już pierwszym pytaniem, które padło podczas rozmowy.

„Miłe przywitanie, siadamy w studio, ja zagoniona, wchodzimy na antenę i dziennikarka zadaje mi pierwsze pytanie: Czy nie myślała pani o zmianie zawodu?” – relacjonuje.

Janda przyznaje, że w pierwszej chwili uderzyła ją treść pytania. Jednak nie zastanawiała się długo nad odpowiedzią. Postanowiła… wyjść ze studia. „Zatkało mnie, ale z ulgą odpowiedziałam: A wie pani, chyba tak, pozdrawiam państwa. I wyszłam ze studia” – podkreśliła.

