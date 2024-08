Ks. Daniel Wachowiak znów wywołał kontrowersje swoich wpisem w serwisie „X”. Tym razem zaapelował o wprowadzenie… dnia wolnego od hałasowania.

Ks. Wachowiak bardzo aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Duchowny prowadzi swój profil na platformie „X” (dawny Twitter), gdzie dzieli się swoimi przemyśleniami z liczną grupą obserwujących.

Ostatnio ponownie zamieścił wpis, który odbił się szerokim echem. Ks. Wachowiak zaapelował bowiem o wprowadzenie, ustawowo, „dnia wolnego od hałasowania”. – Ze względu na szacunek dla ludzi, ustawowo powinien być wprowadzony dzień wolny od hałasowania typu: koszenie trawy, rąbanie drzewa, etc. Niedziela – czy się wierzy, czy utraciło tę łaskę – to także dzień odpoczynku. Piszę to, gdyż nie pierwszy raz słychać hałas w mojej okolicy – napisał ksiądz.

– Ludzie zwyczajnie potrzebują oddechu – także mieszkając w bloku. Wykonywanie ciężkich prac w niedzielę to egoizm polany prymitywizmem i brakiem kultury. To także utrata najmniejszych cząstek wyobraźni i elementów choć małego poświęcenia dla społeczeństwa, w którym się żyje – dodał.

Wpis wywołał rzecz jasna wiele komentarzy. – Ze względu na szacunek dla ludzi to księża nie powinni używać dzwonów o 6-7 rano :P To co – już nagle hałasy przeszkadzają, ale tylko niektóre? – odpisał jeden z internautów. – Poniekąd się zgadzam. Ze względu na innych, w niedzielę nie włączam dzwonów przed pierwszymi dwoma Mszami – odbił piłeczkę duchowny.

