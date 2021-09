Jarosław Jakimowicz postanowił wytłumaczyć się z niedawnej rozmowy na antenie TVP Info. Prezenter dyskutował z posłanką Prawa i Sprawiedliwości Anną Paluch, a tematem był m.in. Jarosław Kaczyński – prywatnie.

W sobotnim wydaniu „W kontrze” TVP Info gościła Anna Paluch. Posłanka obozu rządzącego podzieliła się opinią na temat prywatnej znajomości z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim.

– Prezes jest człowiekiem bardzo ciepłym. Ma ogromne poczucie humoru. Czasami z poważną miną potrafi rzucić takie słówko komentarza, że wszyscy, którzy go znają latami, po prostu śmieją się z tego. A ludzie, którzy go mniej znają, są cokolwiek zdziwieni – relacjonowała Paluch.

– To jest sympatyczny człowiek, otwarty. My się znamy ponad 30 lat zarówno ze śp. prezydentem Lechem Kaczyńskim, jak i z prezesem – wyznała. W opinii posłanki, prezes PiS jest prywatnie osobą bardzo empatyczną i ciepłą, a zarazem posiada poczucie humoru.

#WKontrze | Pisze się o niej, że zorganizowała wakacje Jarosławowi Kaczyńskiemu. @AnnaPaluchSejm w rozmowie z J. Jakimowiczem i @ogorekmagda odkrywa nieznane oblicze prezesa PiS.



💬Ludzie, którzy go mniej znają, są zdziwieni. Ma ogromnie duże zasoby empatii i ciepła.



Więcej ⤵️ pic.twitter.com/svJmgkha3c — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) September 11, 2021

Do wczorajszej rozmowy nawiązał Jarosław Jakimowicz. – Wczoraj panią posłankę spytałem o prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Proszę mi wierzyć, to nie jest też tak, że ktoś mi każe też o to pytać albo ktoś mi, nie wiem, pisze scenariusze – tłumaczył.

Prezenter przekonuje, że był osobiście ciekawy informacji o Kaczyńskim. -Ja naprawdę jestem ciekaw, jeżeli mam rozmówcę, który 30 lat zna pana Jarosława Kaczyńskiego, który jest owiany taką legendą, tyle się różnych rzeczy mówi. To ja dlatego pytam z ciekawości i myślę, że to powinno też interesować wszystkich państwa, a nie tylko rzeczy i głupoty, które ktoś tam opowiada, nie wiem, o karcie, kocie i rodeo, i jakichś tam jeszcze innych rzeczach – podsumował.