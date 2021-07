Jaś Kapela i Ziemowit Piast Kossakowski zmierzą się w walce MMA podczas gali MMA VIP. Panowie już teraz docinają sobie w mediach społecznościowych.

Walka Kapeli i Kossakowskiego to ogromne zaskoczenie. A jednak potwierdzają ją zarówno lewicowy publicysta i poeta, jak i prawicowy vloger. Ten drugi reklamuje ją nawet jako pierwszą polityczną walkę MMA w historii.

Niedawno Kossakowski wstawił zresztą na Twittera zdjęcie, do którego dołączył wymowny opis. Przekonuje tam, że to on będzie zwycięzcą tego osobliwego pojedynku. „Walka o puchar króla na przełomie września/października. Będzie ostra jazda. Moim rywalem będzie znany lewak @JasKapela Transmisja walki tylko w PPV. Jestem już w treningu od kilku dni. Tylko #teamKossakowski – Polska prawica zostanie uniesione w górę w oktagonie. Czekacie?” – napisał vloger na Twitterze.

Walka o puchar króla na przełomie września/października. Będzie ostra jazda. Moim rywalem będzie znany lewak @JasKapela Transmisja walki tylko w PPV. Jestem już w treningu od kilku dni. Tylko #teamKossakowski – Polska prawica zostanie uniesione w górę w oktagonie. Czekacie? pic.twitter.com/oJsUKwLIqi — Ziemowit Piast Kossakowski (@ZKossakowski) July 15, 2021

Zdjęcie, które wstawił Kossakowski na swój profil społecznościowy skomentował… Jaś Kapela. Lewicowy publicysta również zamieścił tweeta, w którym zadrwił ze swojego rywala. Przy okazji oberwało się też partii Prawo i Sprawiedliwość. Kapela uważa bowiem, że porażka Kossakowskiego wpłynie też na wyborczy wynik partii rządzącej.

„W takim treningu, że nawet śladu bicepsa nie widać xD polska prawica dostanie taki łomot, że PiS już nie wygra żadnych wyborów” – napisał Kapela udostępniając zdjęcie, które zamieścił Ziemowit Piast Kossakowski.

W takim treningu, że nawet śladu bicepsa nie widać xD polska prawica dostanie taki łomot, że PiS już nie wygra żadnych wyborów xD https://t.co/qa1Lxqi7VS — Jaś Kapela (@JasKapela) July 15, 2021

Zgodnie z tym, co przekazuje Kossakowski walka z Kapelą odbędzie się na przełomie września i października. Pojedynek zostanie zorganizowany w ramach gali Marcina Najmana pod nazwą MMA VIP.