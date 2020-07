Znany jasnowidz Krzysztof Jackowski chętnie komentuje wydarzenia polityczne. Przed wyborami prezydenckimi sugerował, że to właśnie Andrzej Duda odniesie sukces. Teraz ostrzega prezydenta, aby ten „uważał na swoje bezpieczeństwo”.

Jackowski jeszcze przed pierwszą turą wyborów prezydenckich oświadczył publicznie, że on sam popiera Krzysztofa Bosaka i na niego odda swój głos. „Super Express” przypomina, że popularny jasnowidz obstawiał, że to właśnie Duda odniesie sukces wyborczy, co ostatecznie się potwierdziło.

Po drugiej turze wyborów Jackowski postanowił podzielić się z internautami własną opinią na temat drugiej kadencji Andrzeja Dudy. „Uważam, że ta kadencja będzie inną kadencją, bardzo niepokojącą, i nie chodzi tu o pana Dudę. Ta niepokojąca kadencja będzie związana z tym, co się będzie działo na świecie. Ta kadencja wydaje mi się wyjątkowa, tak jak te lata” – mówił.

Jeden z internautów zapytał jasnowidza, czy to dobrze, że Duda wygrał wybory. „Zobaczymy” – odparł krótko Jackowski. Po tym zamyślił się i po chwili przedstawił kolejną myśl. „Prezydent Andrzej Duda powinien w tej nowej prezydenturze bardzo na siebie uważać, i uważać na swoje bezpieczeństwo” – ostrzegł jasnowidz.

Czytaj także: Stępień: „Są przesłanki do unieważnienia wyborów”

Źr. se.pl; YouTube