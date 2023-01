Najsłynniejszy polski jasnowidz Krzysztof Jackowski zobaczył w wizji przyszłość prezydenta Andrzeja Dudy. Zaznaczył, że to co czeka prezydenta będzie „wyjątkowe”, choć chyba niekoniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu.

Jackowski na prośbę „Super Expressu” wykonał wizję najbliższej przyszłości Andrzeja Dudy. „To będzie wyjątkowy rok dla prezydenta Andrzeja Dudy” – rozpoczął swoją przepowiednię jasnowidz z Człuchowa.

Dodał, że będzie się to wiązało z ogólną sytuacją w Polsce. „Bo i czas w naszym kraju będzie wyjątkowy. Ale nie dobry” – mówi dalej jasnowidz. „Wkraczamy nie w słowo wojna w Polsce, ale w coś, co dzisiaj tutaj siedząc, to jak pan sobie w przyszłym roku przypomni ten czas, te moje słowa to powie pan sobie było wspaniale” – zwrócił się do dziennikarza „SE”.

„Idziemy w czas mroku. Pewnej wojny, która ma już swój początek i trwa, ale jej rozległość dopiero przed nami. Uważam, że 2023 rok jest bardzo niebezpieczny dla świata i dla Polski. Nawet, daj Boże, nie będzie w naszym kraju tej wojny to i tak rykoszetem ucierpimy dość sporo” – podsumował Jackowski.

Źr. se.pl