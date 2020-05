Słynny jasnowidz Krzysztof Jackowski otrzymał pytanie o to, na kogo odda swój głos w wyborach prezydenckich. Okazało się, że ma swój typ, a jego wyborem jest Krzysztof Bosak. Jackowski podkreślił, że kandydat Konfederacji jest spoza „świata okrągłostołowego”.

Słynny jasnowidz z Człuchowa odpowiadał na pytania internautów. Jedno z nich dotyczyło wyborów prezydenckich i preferencji wyborczych Jackowskiego. „Mój kandydat na prezydenta? Sympatyzuję z Konfederacją. Nie będę tego ukrywał. Pan Bosak mi się wydaje takim konkretnym, rasowym politykiem.” – odparł bez namysłu Jackowski.

„Pan Braun, pan Korwin-Mikke. Uważam, że to są osoby, które mają kręgosłup polityczny.” – kontynuował jasnowidz. „Są to osoby spoza świata okrągłego stołu. Spoza tego czegoś, co cały czas się toczy okrągłym kołem w naszej polityce.” – dodał Krzysztof Jackowski.

„Nic złego by się nie stało, gdyby ktoś taki mógł zostać prezydentem. My się boimy nowych rzeczy, boimy się nowego. Ale czy to stare jest takie bezpieczne dla nas? Nie wiem. ” – zakończył wątek jasnowidz.

Źr. YouTube