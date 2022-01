Jason Derulo był z pewnością największą gwiazdą „Sylwestra Marzeń” w Zakopanem. Zaledwie dwa dni po wydarzeniu z profilu artysty w mediach społecznościowych zniknęło nagranie, w którym zapraszał on do stolicy Tatr. Czyżby wstydził się swojego występu?

Występ Jasona Derulo podczas „Sylwestra Marzeń” to z pewnością duża niespodzianka. Gwiazdor pojawił się pod Tatrami, gdzie dał wspaniałe show. Zaśpiewał swoje największe przeboje, tradycyjnie łącząc je z układem tanecznym. Nie brakuje jednak głosów, że wokalista nie wzbudził w Zakopanem tak dużego zainteresowania, jak polskie gwiazdy disco polo.

Przed rozpoczęciem „Sylwestra Marzeń”, Jason Derulo zamieścił w swoich mediach społecznościowych nagranie, w którym zaprasza do Zakopanego. Co ciekawe, zaledwie dwa dni po wydarzeniu już je usunął. Na profilach pozostały grafiki z logiem „Sylwester Marzeń” TVP, co zapewne było w kontrakcie elementem promocji wydarzenia, jednak wygląda na to, że nagranie już się w tych warunkach nie znalazło.

Żr.: Instagram/jasonderulo