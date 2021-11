Jeden ze zgromadzonych na granicy migrantów rozmawiał z niezależnym Radiem Swaboda. Opowiedział w nim, że białoruskie służby werbują młodych mężczyzn, którzy mają prowadzić szturm. Wiele wskazuje na to, że kolejny odbędzie się jeszcze dzisiaj.

Wiele wskazuje na to, że to nie koniec eskalacji konfliktu na granicy polsko-białoruskiej. Tysiące migrantów zgromadziło się wzdłuż pasa granicznego. Regularnie dochodzi do prób nielegalnego przejścia na polską stronę, co starają się udaremnić funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, Wojska Polskiego oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.

Tymczasem jeden z migrantów zgromadzonych na granicy rozmawiał z niezależnym Radiem Swaboda. Poinformował, że funkcjonariusze białoruskich służb gromadzą młodych mężczyzn, których przygotowują do forsowania ogrodzenia i próby przekroczenia granicy. Mają oni nakłaniać migrantów, by „przecinali ogrodzenie i przedzierali się dalej”.

Podczas rozmowy, która odbyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek, imigrant stwierdził, że „główne przejście” planowane jest o godzinie 11:00, czyli o godzinie 9:00 polskiego czasu. Część mężczyzn już miała zostać odprowadzona w głąb lasu.

Żr.: Onet