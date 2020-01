Już dziś wieczorem na antenie Polsatu zaprezentowany zostanie film pt. „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów”. To jeden z największych hitów w historii Marvela, który spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem.

„Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów” to jeden z najważniejszych filmów w kinowym uniwersum Marvela. To właśnie tam ukazane jest podłoże konfliktu między Kapitanem Ameryką a Iron Manem, który będzie następnie towarzyszył bohaterom w kolejnych produkcjach.

Film spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem i okazał się kinowym i kasowym hitem. Przy budżecie 250 milionów dolarów zarobił aż 1153 miliony dolarów.

„Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów” to film, który miał swoją premierę w 2016 roku. Jeśli do tej pory go nie widzieliście, dziś jest bardzo dobra okazja. Produkcja zostanie zaprezentowana dziś, 31 stycznia, o godzinie 20:00 na antenie Polsatu.

Źr.: YouTube/Marvel Entertainment