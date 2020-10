W całym kraju trwają protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. W opozycji do protestujących stanęły między innymi środowiska narodowców, którzy bronią kościołów. W Poznaniu jeden z obrońców został ugodzony nożem.

O całej sprawie informuje Radio Poznań, które opublikowało również nagranie. W Poznaniu grupa osób broniła kościoła zlokalizowanego przy ulicy Fredry. Mieli zostać oni zaatakowani przez osoby, które chciały wejść do kościoła. Mieli posługiwać się gazem łzawiącym.

Jeden z obrońców kościoła mówi w rozmowie z Radiem Poznań, że jeden z obrońców został ugodzony nożem. „Kiedy się wycofywaliśmy, zaatakowano nas drewnianymi trzonkami od siekier i raniono jednego z nas nożem w nogę” – powiedział.

Inna osoba w rozmowie z portalem wPolityce.pl stwierdziła, że to była intencjonalna napaść, wcześniej nie było żadnych utarczek słownych. „Nie było żadnych utarczek słownych, użyli gazu, drągów drewnianych, metalowych pałek i noży. Podkreślam, że nic nie poprzedziło ataku, to była intencjonalna napaść. PiS musi zacząć działać, bo dojdzie do tragedii” – czytamy.

Na miejsce dotarła policja. Obrońcy kościoła zostali spisani, ranny trafił do szpitala. „W tej chwili jedna osoba znajduje się w szpitalu z raną ciętą i podejrzeniem złamania nogi” – informuje Radio Poznań.

Nagranie z całej sytuacji można zobaczyć poniżej.

Źr.: Radio Poznań, YouTube/Radio Poznań, wPolityce.pl