Dziś media obiegła smutna wiadomość. Zmarł znany polski aktor Krzysztof Kowalewski. Serwis Wirtualna Polska przypomniał jeden z ostatnich wywiadów, którego udzielił aktor. Miało to miejsce kilka miesięcy temu.

Krzysztof Kowalewski zmarł w wieku 83 lat. Portal Onet.pl informuje, że wiadomość została potwierdzona przez najbliższą rodzinę aktora. W kwietniu ubiegłego roku media donosiły o poważnych kłopotach zdrowotnych artysty. Kowalewski miał cierpieć na kłopoty z sercem. Był także hospitalizowany. Kilka miesięcy później w sieci pojawiło się zdjęcie, na którym widać wychudzonego aktora. Obecnie nie wiadomo jednak, co było przyczyną śmierci.

Informację o śmierci aktora opublikował również serwis internetowy Wirtualna Polska. Dziennikarze przypomnieli również ostatnią rozmowę Kowalewskiego z portalem. Padły w nim bardzo gorzkie słowa na temat obecnej sytuacji w naszym kraju.

W rozmowie z WP Kowalewski wypowiadał się bardzo gorzko i emocjonalnie. Krytykował w nim również Prawo i Sprawiedliwość i nie przebierał przy tym w słowach.

Ostatni wywiad Kowalewskiego dla WP. Padły mocne słowa

W ostatnim, który Kowalewski udzielił WP aktor odniósł się do swojej wcześniejszej rozmowy z „Polityką”. Tam nie przebierał w słowach i ostro mówił o PiS i krytykował partię rządzącą. „Ręce mi nie drżą. Grupa tych, którzy są przeciwko PiS, jak pokazały ostatnie wybory, też jest spora. To 10 mln ludzi, których pewnie mam za sobą. A poza tym mam prawo do własnej opinii. Sympatycy PiS mają prawo do własnej, a ja do mojej. Tyle” – podkreślał.

Artysta porównywał równiez obecny system do czasów PRL. Jak twierdził w niektórych aspektach widzi podobieństwa. „Mamy jednak inny kontekst, inną rzeczywistość, ale pewne zjawiska są wspólne: karierowiczostwo, pazerność na stołki, propaganda sukcesu” – stwierdził.

Wymieniał również, co najbardziej razi go w rządach PiS. „Brak kompetencji, kolesiostwo, nadużywanie władzy, obsadzanie stanowisk w spółkach znajomymi i rodziną. Nimi kieruje po prostu chciwość. Chyba nawet ludzie zaślepieni PiS-em to widzą” – powiedział. Cała rozmowa TUTAJ.