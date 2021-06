Katolicy powinni dziękować za życie braci Kaczyńskich? Słowa abp. Marka Jędraszewskiego odbiły się szerokim echem w mediach. Wypowiedzią hierarchy wstrząśnięty jest Włodzimierz Czarzasty. – Myślę, że opanował go jakiś szatan i przez niego przemawia – powiedział lider Lewicy w rozmowie z Wirtualną Polską.

18 czerwca przypadała 72. rocznica urodzin Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Tego dnia w katedrze na Wawelu abp. Marek Jędraszewski odprawił mszę w intencji śp. Marii i Lecha Kaczyńskich.

Hierarcha postanowił podzielić się z wiernymi bardzo osobistym wyznaniem. – Jako wspólnota Kościoła żyjąca nauką Chrystusa mamy prawo, by dziękować za to życie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego w kategoriach ludu Bożego, który cieszy się, że w nim od tylu lat żyją takie osoby – podkreślił. – To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich – podsumował.

Czarzasty o wypowiedziach abp. Jędraszewskiego: Doprowadzi to do laicyzacji kraju

Wypowiedź katolickiego hierarchy spotkała się z gwałtowną krytyką polityków opozycji. Do sprawy odniósł się m.in. Włodzimierz Czarzasty. – Ten pan postradał rozum już dawno, znam jego wypowiedzi ws. LGBT, różnych grup społecznych. Myślę, że opanował go jakiś szatan i przez niego przemawia – powiedział wicemarszałek Sejmu w rozmowie z Wirtualną Polską.

Lider Lewicy uważa, że tego typu opinie odstraszają wiernych od Kościoła Katolickiego, zwłaszcza nowe pokolenie. – Doprowadzi to do laicyzacji kraju. I zrobią to tacy panowie jak pan Jędraszewski. Trzymam za niego kciuki – im więcej bzdur będzie mówił, tym ludzie zobaczą, w jak wielu aspektach dużo niemądrych ludzi jest wśród kleru – podsumowuje.