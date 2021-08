Portal tatromaniak.pl opublikował nagranie ku przestrodze. Zarejestrowano na nim, jak jeleń zaatakował dziecko. Wszystko rozegrało się podczas drogi w kierunku Morskiego Oka.

Pomimo zakazu, turyści udający się w kierunku Morskiego Oka chętnie fotografują się z dzikimi zwierzętami. Pojawiają się one tam regularnie, bo duża liczba turystów sprawiła, że zwierzęta mniej boją się ludzi. To nie powinno wpłynąć na brak uwagi i rozsądku.

Przekonali się o tym turyści, którzy widząc jelenia postanowili wykorzystać okazję. Chłopiec podszedł do zwierzęcia, aby zapozować do zdjęcia. Wtedy jeleń zaatakował dziecko. Na szczęście atak nie był zbyt silny i obyło się bez poważnych obrażeń. Mogło się to jednak skończyć dużo poważniej.

„Dzikie zwierzę, nawet tak oswojone z ludźmi jak ten jeleń zawsze może się zachować w sposób nieprzewidywalny, na przykład kiedy się czegoś przestraszy lub zdenerwuje. Może wtedy świadomie lub niechcący zrobić krzywdę człowiekowi” – mówił portalowi tatromaniak.pl Jan Krzeptowski Sabała, przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Źr. tatromaniak.pl