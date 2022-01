W wieku 60 lat zmarł Jerzy Jurowiec, wokalista zespołu As. Informację o jego śmierci przekazał Sławomir Trofimiuk, który był założycielem grupy na początku lat 90.

Jerzy Jurowiec był członkiem discopolowej grupy As. Zespół założony został w 1992 roku przez Sławomira Trofimiuka. Działał do 1999 roku, po czym zawiesił działalność, by na scenę wrócić w 2017 roku. Grupa nagrała takie przeboje, jak „Szkoda łez”, „Moja dziewczyna” czy „Szalona miłość”.

Sławomir Trofimiuk przekazał jednak smutną wiadomość. 25 stycznia w wieku 60 lat zmarł Jerzy Jurowiec. „Z ogromnym smutkiem przekazujemy informację, iż po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas w dniu dzisiejszym nasz przyjaciel, muzyk, wokalista, ojciec i można powiedzieć brat – Jurek Jurowiec” – napisał na Facebooku.

„Zostawiłeś po sobie ogromną pamiątkę muzyczną, wspaniałą rodzinę oraz dobro i ciepło, którymi zawsze starałeś się obdarzać naszych odbiorców i słuchaczy. Jurek, będzie nam Ciebie bardzo brakowało” – dodał.

Czytaj także: Gwiazdor disco polo brutalnie pobity. Pokazał drastyczne zdjęcia

Żr.: Facebook/Sławomir Trofimiuk