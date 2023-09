Diecezja sosnowiecka wydała oficjalny komunikat ws. gorszących działań z udziałem księży. W parafii w Dąbrowie Górniczej zorganizowana została orgia.

Przypomnijmy, że w parafii w Dąbrowie Górniczej księża zorganizowali imprezę, w trakcie której zażywali środki na potencję. Podczas zabawy jeden z mężczyzn, prawdopodobnie wynajęta męska prostytutka, zasłabł.

Teraz stanowisko w tej sprawie wydała kuria sosnowiecka. – W związku z opisywanym przez media gorszącym wydarzeniem, które miało miejsce w nocy z 30 na 31 sierpnia w budynku należącym do parafii pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, informujemy, że powołana natychmiast po pozyskaniu wiedzy o interwencji pogotowia ratunkowego i policji (12 września br.) komisja nadal bada sprawę. Jej wysiłki idą przede wszystkim w kierunku ustalenia danych osobowych uczestników wydarzenia, przede wszystkim podległych władzy biskupa sosnowieckiego osób duchownych. Do tej pory przesłuchano wszystkie osoby duchowne, które mogły mieć wiedzę na temat. Ksiądz, który mieszkał w budynku, twierdzi, że żadna inna osoba duchowna nie przebywała tam w czasie zdarzenia. Pozostałe dwie osoby duchowne zeznały, że nie mają żadnej wiedzy na temat uczestników wydarzenia – czytamy we wstępie obszernego komunikatu.

– W związku z tym, komisja uwzględniając doniesienia medialne i zdając sobie sprawę, z obowiązującego prawa, szczególnie w zakresie ochrony danych osobowych, podjęła na drodze formalnej działania w celu pozyskania wiedzy, którą dysponują służby, przede wszystkim Pogotowie Ratunkowe i Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej. Komisja wystosowała 21 września br. odpowiednie pisma do wyżej wymienionych instytucji z prośbą o udzielenie informacji na temat przebywających w czasie interwencji w Dąbrowie Górniczej innych niż użytkownik mieszkania osób duchownych. Te dane są niezbędne Komisji, a także biskupowi diecezjalnemu dla wykonania jego władzy utrzymania dyscypliny kościelnej, a przede wszystkim ukarania sprawców zgorszenia – napisano dalej.

Kuria sosnowiecka z komunikatem po orgii w Dąbrowie Górniczej

Diecezja ogłosiła również decyzję, co do księdza Tomasza Z., organizatora gorszącej imprezy. – Prawo kościelne przewiduje dla osób duchownych, które dopuściły się tego rodzaju występków najbardziej srogie kary, aż do wydalenia ze stanu duchownego włącznie. (kan. 1395). Ks. Tomasz Z., którego udział w tym, co wydarzyło się w Dąbrowie Górniczej w nocy z 30 na 31 sierpnia, nie budzi żadnych wątpliwości, został 21 września br. pozbawiony wszystkich urzędów i funkcji kościelnych do czasu wyjaśnienia sprawy i skierowany do zamieszkania poza parafią – czytamy.

– Zdając sobie sprawę ze skali zgorszenia prosimy media, aby informując o zdarzeniu miały na uwadze dobro niemal wszystkich duchownych z Dąbrowy Górniczej i z całej Diecezji Sosnowieckiej, które przez godny ubolewania występek stali się także jego ofiarami. Kuria Diecezjalna w Sosnowcu deklaruje, że działając z poszanowaniem obowiązującego prawa, zrobi wszystko co jest w jej zasięgu, aby sprawę wyjaśnić, a winnych surowo ukarać. Zapewniamy również, że Wspólnota Kościoła i opinia publiczna będzie informowana o postępach dochodzenia aż – jak ufamy – do pełnego wyjaśnienia sprawy – informuje diecezja.

Komunikat kończy się mocnym stwierdzeniem. Przedstawiciele kurii sosnowieckiej przyznają bowiem, że są zdeterminowani, by rozwiązać tę sprawę. – Jesteśmy zdeterminowani, aby to zło wyrwać z korzeniami – napisano.

