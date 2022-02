W sieci pojawiło się nagranie z przesłuchania rosyjskiego żołnierza. Mężczyzna zdradził, w jaki sposób dostał się na terytorium Ukrainy.

Na Ukrainie trwa regularna wojna. Rosjanie prowadzą inwazję w całym kraju. Niedawno pojawiły się informacje, że wojska Władimira Putina zajęły m.in. elektrownię w Czarnobylu. Armia rosyjska prze na Kijów, by – co do tego nie ma wątpliwości – obalić tamtejszy rząd.

Rosja dokonała inwazji nie tylko ze swojego terytorium. Ukraińcy przyznają, że atak prowadzony jest również z terytorium Białorusi. Potwierdza to nagranie, które trafiło do sieci. Widzimy na nim przesłuchanie jednego z rosyjskich żołnierzy, pojmanych przez ukraińską armię.

Podczas rozmowy z przesłuchującymi żołnierz przyznaje, że dostał się na Ukrainę z Białorusi. – Pojawił się materiał z przesłuchania schwytanego okupanta. Potwierdził, że wjechali na terytorium – podaje twitterowy profil Nexta.

❗️ Footage from the interrogation of the captured occupier has appeared. He confirmed that they entered the territory of #Ukraine from #Belarus. pic.twitter.com/hfugT02S6K