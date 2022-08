Prezydent Indonezji Joko Widodo poinformował, że zarówno Władimir Putin, jak i Xi Jinping wezmą udział w szczycie G20, który w listopadzie odbędzie się na wyspie Bali. Będzie to pierwsze spotkanie rosyjskiego przywódcy z przedstawicielami państw Zachodu od czasu inwazji na Ukrainę.

Informację potwierdzającą udział przywódców Chin i Rosji w szczycie G20, Joko Widodo przekazał w rozmowie z dziennikarzami Bloomberga. Poinformował on, że na Bali planują przybyć zarówno Xi Jinping, jak i Władimir Putin. Pekin na ten moment nie potwierdza tych doniesień, natomiast plan Władimira Putina zakładający obecność na szczycie miał potwierdzić rosyjski urzędnik z Kremla.

W przypadku Xi Jinpinga byłaby to pierwsza zagraniczna wizyta od stycznia 2020 roku. Z kolei Władimir Putin na Bali spotka się z przywódcami państw Zachodu po raz pierwszy od rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego. Na ten moment nie wiadomo, jak przedstawiciele pozostałych państw zareagują na obecność rosyjskiego przywódcy, wcześniej pojawiły się głosy, że może dojść do bojkotu.

Na szczyt G20 zaproszony został też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Chociaż jego administracja na ten moment nie potwierdziła udziału, to jest on możliwy. Właśnie na Bali może bowiem dojść do rozmów pomiędzy Putinem a Zełenskim, a Joko Widodo już wcześniej zapewniał wszelkie bezpieczeństwo podczas ich ewentualnego spotkania. Prezydent Indonezji zaznaczył, że zarówno Rosja, jak i Ukraina zaakceptowały rolę jego kraju jako „pomostu pokoju”. „Indonezja chce się przyjaźnić ze wszystkimi. Nie mamy problemów z żadnym krajem. To, czego potrzebuje Indonezja, to inwestycje i technologie, które zmienią nasze społeczeństwo” – powiedział.

Źr.: Radio ZET